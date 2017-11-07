2002 model 'Doğan' 50 bin liraya alıcı buldu

Elazığ'ın Maden ilçesinde fotoğrafçılık yapan İlker Çağıran, kilometresi 9 bin 131'de olan ve fabrikada takılan lastikleri bile üzerinde bulunan 2002 model Doğan SLX marka otomobilini Trabzonlu bir iş adamına 50 bin liraya sattı.

Çağıran, yaptığı açıklamada, nostaljik otomobil tutkusuyla 2014 yılında İzmir'den aldığı otomobilin 3 yıllık süreçte sadece iki kez aracıyla trafiğe çıktığını söyledi.

Garajında sakladığı aracın fabrikadan çıktığı haliyle durduğunu ifade eden Çağıran, otomobilin özelliklerini sosyal medyada paylaştıktan sonra çok sayıda kişiden telefon almaya başladığını belirtti.

Otomobilini isminin açıklanmasını istemeyen Trabzonlu bir iş adamına 50 bin liraya sattığını aktaran Çağıran, bu fiyata daha lüks bir araç alınabileceğini ancak Doğan SLX'in tipik görünümünden dolayı birçok nostaljik otomobil tutkunu tarafından tercih edildiğini dile getirdi.

Çağıran, otomobilde 2002 model olmasına rağmen tek bir çizik bile bulunmadığını ifade ederek, ''İnşallah alan kişi de bizim gibi bu aracı muhafaza eder. 15 yıl boyunca 9 bin 131 kilometrede kalmış bir araç. Bugüne kadar hiçbir şekilde bir gece dahi dışarıda kalmamış bir araç. Alan kişiye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İş adamının satın aldığın aracı teslim almak için Trabzon'dan gelen Ferdi Öztürk, otomobilin kilometresinin yükselmemesi için çekici ile Akçaabat'a götüreceklerini belirtti.