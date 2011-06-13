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Politika

2002 milletvekili seçim sonuçları

2002 yılında yapılan genel seçimlerde AKP, yüzde 34 oy alarak 363 milletvekiliyle...

13 Haziran 2011 03:00

T24 - 2002 yılında yapılan genel seçimlerde AKP, yüzde 34 oy alarak 363 milletvekiliyle iktidar oldu. CHP yüzde 19 oy oranıyla 178 milletvekili çıkarırken, MHP yüzde 8 ile barajın altında kaldı.


İşte 2002 genel seçimlerinin harita üzerindeki oy dağılımı...







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