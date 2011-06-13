2002 milletvekili seçim sonuçları

<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24 </strong></span>- 2002 yılında yapılan genel seçimlerde AKP, yüzde 34 oy alarak 363 milletvekiliyle iktidar oldu. CHP yüzde 19 oy oranıyla 178 milletvekili çıkarırken, MHP yüzde 8 ile barajın altında kaldı. <br /><br /><br />İşte 2002 genel seçimlerinin harita üzerindeki oy dağılımı...<br /><br /><img alt style="WIDTH:526px;" src="/media/13062011/2002HARİTASISEÇİMled-12.jpg" /><br /><br /><br /><img alt style="WIDTH:526px;" src="/media/13062011/2002SEÇİMSONUÇLARId-10.jpg" /><br /><br /><br /></strong>