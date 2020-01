20.01.2014 - Avrupa basınından özetler

İsviçre'den Basler Zeitung Suriye ile ilgili yorumunda, Beşar Esad'ın Batı açısından İslamcılara nazaran ‘kötünün iyisi‘ olduğunu yazıyor:

“Batı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ne kadar küçük görürse görsün, aynı Batı ona o kadar bağımlı. O, iki kötüden daha iyi olanı. Batı açısından bakıldığında birliklerinin zaferi, İslamcıların zaferinden çok daha arzu edilir bir durum. Akdeniz'de yeni bir İslamcı cepheden duyulan korku, Avrupalı istihbarat servislerini Suriyeli meslektaşlarıyla temas kurmaya yönlendirdi. Her ne kadar sonu özlemle beklense de bu, Esad ile işbirliğinde atılan bir ilk adım. Aynı zamanda Avrupa'nın, iyi veya kötü şu bilgiyi de dikkate alması gerekecek: En büyük tehdit Esad'dan değil İslamcılardan kaynaklanıyor. Esad'ın devrilmesi sonrasında yerine ne gelirse gelsin, gelecek olan çok daha fena.”

Danimarka'dan Helsingborgs Dagblad çarşamba günü düzenlenmesi planlanan Suriye barış konferansına dair şu yorumu yapıyor:

“Birkaç gün içinde İsviçre'de, muhalefetin bir kısmının da katılacağı Suriye konulu konferans başlayacak. Bu her şeye rağmen karanlık içinde bir umut ışığı. Suriye uluslar arası toplumun odağında yer almalı ve çatışmaların sonlandırılması, sivil halkın acılarının dindirilmesi en büyük önceliğe sahip olmalı. Ama Ortadoğu'daki ve Arap dünyasındaki diğer ülkeler de unutulmamalı. Mücadeleye devam edenlere, bölgedeki istikrarın, demokrasi ve hak eşitliğinden daha ağır bastığı dünya tarafından ihanet edilmemeli.”

Muhafazakâr Fransız gazetesi Le Figaro Suriye ve İran konusunda şu yorumu yapıyor:

“Bu hafta, Ortadoğu'da uluslararası diplomasi açısından varlığını kanıtlama haftası. İran ile müzakere edilen, nükleer programını dondurmak için yapılan anlaşma bugün yürürlüğe giriyor. Suriye barış konferansı çarşamba günü Cenevre'de başlıyor. Her iki olayda da büyük güçler kararlılıkla ihtiyat arasında gidip gelecek. Dünya barışını tehdit eden her iki sıcak konuda da, müzakereyle çözüme ulaşma yolunda birçok engel beliriyor. Ve her ikisinde de diplomasinin varlık gerekçesi olan savaşa bir alternatif sunma yeteneği riske ediliyor.”

İspanyol gazetesi El Pais ABD Başkanı Barack Obama'nın istihbarat servislerinde vaat ettiği reformların yetersiz olduğu eleştirisinde bulunuyor:

“Obama'nın casusluk faaliyetlerindeki aşırılıklarla mücadele önerileri yetersiz ve ancak mütevazı bir ilk adım olarak görülebilir. ABD Başkanı, istihbarat servislerinin verdiği zararları sadece kısmen kabul ediyor. Buna karşı gösterdiği tepkiyse ürkek ve belirsiz. Obama, Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) büyük miktarlarda telefon verilerini topladığını onayladı. Ancak muhtemelen anayasaya aykırılık içeren bu programı derhal sona erdirmek yerine adım adım başka tedbirler devreye sokulacak. Obama casusluğu terör saldırıları tehdidiyle gerekçelendirdi. Ancak bu açıklamaları daha önceden, işkenceyi ve gizli hapishaneleri savunmak için George W. Bush kullanmıştı.”