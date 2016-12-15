200 yıllık zeytinyağı markası Komili satılıyor

Anadolu Endüstri Holding (AEH) ve SEEF Foods tamamına sahip oldukları Ana Gıda İhtiyaç Maddeleri şirketinin Koninklijke Bunge BV şirketine satılması için anlaşma yaptı. Ana Gıda bünyesinde, Komili, Sezai Ömer Madra ve Kırlangıç Yağ markaları biliniyor.

Nihai olmayan satış bedeli yaklaşık 55.4 milyon lira olarak belirlendi. Yazıcılar Holding tarafından KAP'a yapılanaçıklamaya göre 2017'nin ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen satış işleminde Ana Gıda'nın şirket değeri 172.5 milyon lira olarak belirlendi.

Şirket değerinden net borçlar, sermaye ayarlamaları ve diğer düzeltmeler düşüldüğünde satış bedeli 55.4 milyon lira olarak belirlendi.



1878 yılından bu yana...

AEH'nin yüzde 55.25, SEEF Foods'un yüzde 44.75 paya sahip olduğu Ana Gıda'nın nihai satış bedeli yılsonu bilançosuna görebelirlenecek. Ana Gıda bünyesinde, Komili, Kırlangıç ve Sezai Ömer Madra markaları bulunuyor. 1878 yılından bu yana üretimi yapılan Komili Yağ, Türkiye'nin en eski yağ markalarından biri konumunda. Şirketin sitesinde yer alan bilgiye göre, Madra, Ana Gıda’nın en prestijli markalarından biri. Orijinali bir aile şirketi olan Madra’nın kuruluşu 1914 yılına dayanıyor. Madra, Türkiye’nin ihracat yapan ilk markası olarak da biliniyor.

En büyük 500 listesinde

Alıcı tarafta yer alan Bunge Gıda ise 843 milyon liralık cirosu ile Türkiye'nin en büyük 113'üncü sanayi kuruluşu listesinde. 2000 yılından bu yana Türkiye'de faaliyette olan Bunge Gıda, dünyanın en büyük yağlı tohum, nebati yağ ve küspe üreticilerinden biri. Şirketin kuruluşu ise 1800'lü yılların başına dayanıyor.