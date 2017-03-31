200 yıldır su sıkıntısı çeken mahalleli: Sular hastalıklı; birçok insan genç yaşta öldü

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi'nde köyün kuruluşundan bu yana, yaklaşık 200 yıldır su ve kanalizasyon sıkıntısı yaşandığı dile getirildi.

Manisa Manşet gazetesinden Üveys Özgül'ün haberine göre, özellikle yaz aylarında su kıtlığının belirgin bir şekilde yaşandığını ifade eden mahalleliler, sondajdan karşıladıkları suyun sağlıksız olduğunu, son 2 yılda sudan kaynaklı hastalanan ve ölenlerin olduğunu ifade ettiler.

Mahalle sakinleri aynı zamanda sondajdan gelen suyun yetersiz ve sağlıksız olduğundan dert yakınıyor. Son 2 yılda sudan dolayı hastalananların, hatta ölenlerin olduğuna dikkat çeken Karaveliler Mahallesi sakinleri, yetkililere su ve altyapı problemlerinin çözülmesi çağrısında bulundu.

“Kendimi bildim bileli biz bu problemi çekiyoruz"

Manisa’ya yaklaşık 35-40 kilometre uzaklıkta bulunan Karaveliler Mahallesi sakinlerinden İbrahim Akakan, sondajdan gelen suyun yetersiz olduğunu, sık sık kuruduğunu belirtti. Su yetersizliğinden ve kanalizasyonun olmayışından dolayı büyük sıkıntı çektiklerini vurgulayan Akakan, “Ben 59 yaşındayım. Kendimi bildim bileli biz bu problemleri çekiyoruz. Çok zor ama maalesef mecburuz bu şekilde yaşamaya. Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm getirmesini talep ediyoruz. Sondajdan gelen suyun hastalıklı olduğunu söyleyenler var. Artık suyu çekinerek kullanıyoruz ama başka da çaremiz yok maalesef” dedi.

"Gencecik yaşta vefat eden insanlar oldu"

Sudan kaynaklı hastalananların, hatta ölenlerin olduğunu iddia eden Hamide Avcı, “Sular hastalıklı. Bizim sularımız mikroplu. Köyde birçok insan sudan kaynaklı hastalandı. Son 2 yılda bu mikroplu su yüzünden gencecik yaşta vefat eden bir sürü insan oldu. Uzun yıllardır su sıkıntısı çekiyoruz. Kanalizasyonumuz da yok. Hasta olmak istemiyoruz. Biz de herkes gibi sağlıklı su içmek istiyoruz. Civardaki köylerimizin sorunları çözüldü. Ama biz halen kanalizasyon ve su sıkıntısı yaşıyoruz. Oy isterken her şeyi vadediyorlar, ama iş icraata gelince hiçbiri ortada“ şeklinde konuştu.

Öte yandan, Karaveliler Mahallesi Muhtarı Cavit Avcı da Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ yetkililerinin köyde gerekli çalışmaları yaptığını, önümüzdeki günlerde sıkıntıların çözüleceğini ifade etti.