200 ünlü isimden Deniz Yücel çağrısı

Türkiye'de tutuklu geçen şubat ayıdan beri tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması için uluslararası çapta 200'den fazla sanatçı, aydın ve düşünce insanı ortak çağrıda bulundu. Yaklaşık 300 gündür hakkında bir iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutulan Alman Die Welt gazetesi muhabiri Yücel için Türkiye hükümetine çağrı yapanlar arasında müzik grubu U2'nun solisti Bono, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamut ve Avusturyalı oyun yazarı ve romancı Elfriede Jelinek, yönetmen Fatih Akın da var. Deutsche Welle Baş Editörü Ines Pohl, Alman televizyon dünyasının ünlü isimleri Mybrit Illner, Anne Will, Jan Böhmermann, Spiegel ve Stern dergileri ile Die Zeit, Bild, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel ve taz gazetelerinin genel yayın yönetmenleri de çağrıyı imzalayanlar arasında.

Die Welt'in haberine göre çağrı metninde "10 Aralık'ta Deniz Yücel tutukluluğunun 300'üncü gününü doldurmuş olacak. Bir suçlama yöneltilmeden yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyor, tam 300 gündür, bu çok fazla" ifadesine yer verildi. Metinde, "Deniz Yücel gazeteci olarak mesleğinin gereklerini yerine getirmek ve düşüncelerini ifade etmekten başka birşey yapmadı" denildi.

Hem Türk hem Alman vatandaşlığına sahip olan Yücel, Şubat 2017'de "terör propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" iddialarıyla tutuklanmıştı.

Yücel geçtiğimiz günlerde cevaevinde 290 gün tutulduğu tecritten çıkarılmış ve başka bir hücreye alınmıştı. Yücel tek kişilik hücrede kalmaya devam etse de bir başka tutuklu, eski Habertürk çalışanı Oğuz Usluer ile ortak bir avluyu paylaşmaya başladığı açıklanmıştı. Bu gelişme Alman hükümeti ve Yücel'in ailesi tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

dpa/GY/HT

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