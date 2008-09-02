200 turist sokakta sabahladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine tatillerini geçirmek üzere gelen 210 turist, turizm firmasıyla kalacakları otel yöneticileri arasında çıkan sorunlar nedeniyle sokakta kaldı. Alınan bilgiye göre, Bulgar acentesi Veny Travel'dan 10 günlük Kuşadası tatili satın alarak, 500 avro ödeyen 150 turist, dün otobüslerle 5 yıldızlı Tusan Oteli'ne geldi.



Firmayı arayarak ödemenin yapılmasını isteyen otel yetkilileri, bunun yerine getirilmeyeceğini anlayınca turistleri dışarı çıkardı.



Sahil şeridindeki bir çocuk parkında sabahlayan, çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 turistin bekleyişi sürüyor.



Gelişmeler üzerine Şahin Yuvası Otel'e gelen Regal Turizm'in sahibi Mustafa Tatar, turistlerin mağdur edilmeyeceğini, daha iyi bir tesise yerleştirileceklerini söyledi.

