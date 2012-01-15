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Yaşam

200 polis onu arıyordu, cesedi golf sahasında bulundu

Almanya’da aile baskısı ile karşılaştığı belirtilen ve maskeli 3 kişi tarafından kadın sığınma evinden...

15 Ocak 2012 02:00

T24 - Almanya’da aile baskısı ile karşılaştığı belirtilen ve maskeli 3 kişi tarafından kadın sığınma evinden 1 Kasım’da kaçırılan, töre kurbanı olmasından korkulan Türk kızı 18 yaşındaki Arzu Özmen’in cesedi Lübeck kenti yakınındaki bir golf sahasında gömülmüş halde bulundu. 



Detmold kentinde Alman erkek arkadaşının evinden geçen 1 Kasım’da kaçırılan 18 yaşındaki Arzu Özmen’i bulabilmek için 200 kadar polisin uzun süre sürdürdüğü arama çalışmaları sonuç vermedi. Alman kanalları Özmen’in cesedinin Lübeck kenti yakınlarındaki Grosensee kasabasında bir golf sahasında gömülü bulunduğunu bildirdi. Cesedin Arzu Özmen’e ait olduğunu, başka bir yerde öldürüldükten sonra golf oynanan alana getirilerek gömüldüğü belirtilidi. Alman Bild gazetesi aile baskılarına dayanamayan Arzu Özmen’in geçen ağustos ayında kadınlar evine sığındığını bildirirken, genç kızın kaybolmasından sonra ağabeyleri Osman, Kemal, Kirer, Elvis ve kızkardeşi Şirin Özmen’i gözaltına alındığını hatırlattı. 

Alman gazeteleri, bir fırında çalışan Özmen’in kaybolduğu günlerde 20 yaşındaki Alman Alexander’e aşık olduğunu, erkek kardeşlerinden birinin Alman sevgilisinden ayrılmasını istediği, karşı çıkınca dövüldüğünü yazmıştı. Bild Gazetesi, aile baskılarına dayanamayan Arzu’nun ağustos ayında kadınlar evine sığındığını, 1 Kasım’da erkek arkadaşı tarafından ziyaret edilmesinin ardından saat 01.00 sıralarında maskeli üç kişinin eve baskın yaparak Arzu’yu kaçırdığını aktarmıştı.




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