200 öğrenciye uluslararası staj imkanı

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin en önemli temsilcisi olan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), sosyal sorumluluk projesi kapsamında GAP bölgesinde eğitim gören 200 öğrenciye uluslararası şirketlerde staj imkanı sunuyor.





Öğrencilerin, uluslararası firmaların iş yapma sistemlerini merkezinde öğrenme ve 1 aylık staj dönemi süresince edindikleri deneyimleri, ileride gerek bölgeleri gerekse kendi kişisel gelişimleri için kullanabilmelerini sağlamanın hedeflendiği proje ile uluslararası şirketler Güneydoğu bölgesindeki gençleri yakından tanıma fırsatı bulacak.



Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), GAP bölgesinde eğitim gören gençlere yeni olanaklar sağlayabilmek amacıyla, `Sosyal sorumluluk projesi' geliştirdi. YASED bünyesinde faaliyetlerini yürüten `İstihdam ve Eğitim Çalışma Grubu' uzmanlarından Prof. Dr. Yeşim Toduk'un liderliğinde oluşturulan alt çalışma grubu tarafından hazırlanan projeye göre, GAP bölgesinde üniversite eğitimi gören 200 öğrenciye, 2009 yaz döneminde YASED üyesi şirketlerde 1 ay süreyle staj yapma imkanı sağlanıyor.



Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde eğitim gören, gerekli beceri ve niteliklere sahip öğrencilere vizyon kazandırmayı, öğrencilerin uluslararası firmaların iş yapış sistemlerini, merkezlerinde veya Türkiye'nin farklı bölgelerindeki operasyonlarında öğrenmelerini ve staj dönemi süresince edindikleri deneyimleri, ileride gerek bölgeleri gerekse kendi kişisel gelişimleri için kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyor. Projeyle aynı zamanda uluslararası şirketlerin doğu bölgelerindeki öğrencilerle ilgili fikir edinmeleri ve varsa önyargılarının kırılması için fırsat yaratılması planlanıyor.



Çeşitli nedenlerle olanakları daha kısıtlı olan gençlere yeni kapılar açabilmeyi hedefleyen proje, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan istihdam ve eğitim konusunda katma değer yaratabilmeyi amaçlıyor. Hem öğrencilere deneyim kazandırması, hem de işverenlerin gereksinim duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacak olması açısından projeye büyük önem veriliyor.



GAP idaresinden de tam destek alan proje kapsamında Adıyaman (Adıyaman Üniversitesi), Batman (Batman Üniversitesi), Diyarbakır (Dicle Üniversitesi), Gaziantep (Gaziantep Üniversitesi), Bitlis (Eren Üniversitesi), Mardin (Artuklu Üniversitesi), Siirt (Siirt Üniversitesi), Şanlıurfa (Harran Üniversitesi) ve Şırnak (Şırnak Üniversitesi)'nde eğitim gören toplam 72 bin öğrenci arasından ağırlıklı olarak 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden oluşacak 200 öğrenci, değişik seçim metotları ile belirlenerek staj verilecek.

