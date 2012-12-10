200 milyon yıllık kuluçkaya ait fosil

Bilim insanları, Antarktika’da 200 milyon yıllık tek hücreli bir canlının kuluçkasına ait fosili buldu.

Antarktika’nın buzullarına hapsolmuş bir canlıya ait 200 milyon yıllık fosil, araştırmacıları şaşırttı. Sümüksü bir yapı içinde hapsolmuş olan canlının, tek hücreliler sınıfından Vorticella türüne ait olduğu belirtildi.

Gözyaşı şekline sahip olan ve uzun bir kuyruğu bulunan tuhaf canlının genişliği sadece 25 mikron. Bu uzunluk, insan saçının ortalama kalınlığına denk geliyor. Mikroskobik bir yaratık görünümü veren canlının boyu ise genişliğinin yaklaşık 2 katı (Bir mikron, metrenin yaklaşık milyonda biri).

Tüm ökaryotlar gibi bir çekirdeğe sahip olan Vorticella, gövdesinin içinde at nalı şeklinde bir çekirdek barındırıyor.

Süper hızlı hücre!

Bilim insanları, Vorticella’nın Geç Triasik Devirde, yani dünyanın çok daha sıcak olduğu dönemde yaşadığını belirtti. Söz konusu devirde, tek hücreli canlının bulunduğu bölge, yani modern Antarktika, gür yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Bu bölge bugün ‘Transantarctic Mountain Range’ olarak biliniyor. Antarktika, 180-510 milyon önce var olan iki süper kıtadan biri olan Gondwana’nın bir parçasıydı.

Geçmişte yapılan araştırmalar, Vorticella’nın en hızlı hareket eden hücresel canlılardan biri olduğunu ortaya koymuştu. Vorticella, uzun kablo benzeri bir yapıdan halka şeklindeki yapıya geçerken saniyede 8 santimetrelik hızla hareket edebiliyor. Bu sürat, bir insanın yaklaşık 300 metreyi 1 saniyede kat etmesini düşünmekle aynı. (ntvmsnbc)