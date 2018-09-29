200 milyon yıl öncesine ait yeni bir dinozor türü bulundu

<div id="news-header">\r\n<p>Witwatersrand Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmacılar <span style="font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;">Güney Afrika'da </span>200 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dev dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı.</p>\r\n\r\n<p>National Geographic'in internet sitesindeki habere göre, bulunan fosillerin, günümüzde yaşayan Afrika fillerinin iki katı büyüklüğündeki bir dinozora ait olduğu kaydedildi.</p>\r\n\r\n<p>13 ton ağırlığında ve yaklaşık 4 metre boyunda olduğunu belirtilen dinozor türünün, kendi döneminde evrende yaşayan en büyük hayvan türü olduğu sanılıyor.</p>\r\n\r\n<p>"Dev bir gök gürültüsü" adı verilen türün, klasik uzun boyunlu dinozorlar grubu olan bir "sauropod" gibi göründüğü ancak daha eski dönemde yaşayan bir familyaya ait olduğu aktarıldı.</p>\r\n</div>\r\n