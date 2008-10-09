200 milyon insan göç edecek!

Bilim insanları yaşanan iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar 200 milyon insanın yurtlarını terk edeceğini söylüyor.





İklim değişikliğinin yol açtığı çölleşme ve sel gibi nedenlerle gelecekte milyonlarca kişinin yerlerini-yurtlarını terk etmek zorunda kalabileceği bildirildi.

Bonn’daki Birleşmiş Milletler Üniversitesi Çevre ve İnsan Güvenliği Enstitüsünün açıklamasında, "Uzmanlar, 2050’ye kadar 200 milyon kadar insanın çevresel sorunlar yüzünden yerlerinden olabileceği tahmininde bulunuyor" denildi.

Enstitü müdürü Janos Bogardi, tüm göstergelerin önemli bir küresel sorunla karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini, çevresel sorunlar yüzünden göçmek zorunda kalanların sayısının halen 25-27 milyon olabileceğini söyledi.

Enstitü, çevresel nedenlerle göçün daha ziyade yoksulları, kadınları, çocukları ve yaşlıları etkileyeceğini bildirdi,.

Gerek Bogardi’nin enstitüsü gerekse diğer bazı Avrupa araştırma enstitülerinin 22 az gelişmiş ülkede yaptıkları araştırma, insan kaçakçılarının çevre tahribatı yüzünden yapılan göçlerden faydalanabileceğini, göç halindeki insanların kaçakçılar tarafından kolaylıkla sömürülebileceğini, kadınların seks tüccarlarını eline düşebileceğini gösteriyor.

Yaklaşık 80 ülkeden uzmanlar, çevresel sorunlar yüzünden göç edenlere nasıl yardım edilebileceği ele almak için bugün Bonn’da bir araya gelecekler.

