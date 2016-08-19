200 metrede altın Bolt’un



Rio'daki 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Usain Bolt rüzgarı esmeye devam ediyor. Jamaikalı yıldız sprinter 100 metreden sonra 200 metrede de birinciliği kimseye kaptırmadı.

Bolt atletizm erkekler 200 metre finalini rahat bir yarıştan sonra 19.78'lik derecesiyle kazanırken Olimpiyatlar'daki altın madalya sayısını da 8'e yükseltti.

Bolt'un ardından Kanadalı Andre de Grasse 20.02'lik derecesiyle gümüş, Fransız Christophe Lemaitre ise 20.12 ile bronz madalyanın sahibi oldu. Finalde Türkiye'yi temsil eden Ramil Guliyev ise 20.43'lük derecesiyle sekizinci oldu.

200 metrede rakipsiz

200 metrede dünya rekorunu 19.19'la elinde bulunduran Usain Bolt bu zaferiyle tarihte üç Olimpayat'ta üst üste 200 metre yarışını kazanan ilk atlet oldu.

29 yaşındaki sporcu Rio'da 4x100 finalinde de altın madalya alırsa 2008 Pekin ve 2012 Londra'dan sonra üçüncü Olimpiyatı'ndan da 3'er altın madalya ile ayrılmış olacak.

Bolt böylece Finli Paavo Nurmi (1920-1928) ve ABD'li Carl Lewis'in (1984-1996) elde ettiği rekora ortak olacak.