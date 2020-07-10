200 metre dünya rekorunu kırdığını sandı, 185 metre koştuğu ortaya çıktı!

Dünya şampiyonu atlet Noah Lyles, Diamond League Zürih ayağındaki 200 metre yarışında koştuğu 18,90'lık derecesiyle dünya rekoru kırdığını sandı. Oyuncunun yalnızca 185 metre koştuğu ortaya çıktı.

Atletizm sezonunun popüler organizasyonu Wanda Diamond League’de (Elmas Ligi) Zürih ayağı düzenlendi.

Yarışlara Amerikalı atlet Noah Lyles’ın 200 metredeki performansı damga vurdu. 200 metre yarışına Lyles Amerika’dan, rakipleri Christophe Lemaitre İsveçre’den ve Churandy Martina ise Hollanda’dan katılarak dahil oldu.

Verilen start sonrasında atletler kendi parkurlarını tamamlarken Lyles’ın 18,90’lık bir dereceyle yarışı bitirmesi büyük şaşkınlık yarattı. Efsane atlet Usain Bolt’un 19,19’luk derecesini neredeyse 0,3 saniye geliştirmeyi başaran Lyles büyük sevinç yaşadı.



Ancak yarışın anlatımdaki spikerler durumun farkına vararak derecenin hesaplanmasında bir sorun olduğunu farketti.