200 madenci kurtarılmayı reddediyor

Güney Afrika'da yasadışı madencilik faaliyetinde bulunan 200'den fazla işçi bir madende mahsur kaldı. 11 madenci iki gün süren çalışma sonucu kurtarıldı ancak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Madende kalan yaklaşık 200 işçi ise, tutuklanacakları gerekçesiyle madenden kurtarılmayı reddediyor.

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletine bağlı Benoni kenti yakınlarındaki madende mahsur işçilerden 11'i iki gündür süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Kurtarıldıktan sonra yasadışı madencilik yaptıkları için tutuklanan madencilerin, Salı günü mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

Gauteng polisi, yasadışı alanda madencilik faaliyetinde bulunan en az 200 kişinin yerin altında olduğunu söyledi.

Acil Tıp Hizmetleri ER24'ün sözcüsü Werner Vermaak, mahsur kalan diğer madencilerin, arkadaşlarının tutuklandığını duyunca yukarı çıkmayı reddettiklerini söyledi.

Mahsur kalanlara yiyecek ve içecek yardımı yapıldı.

Güney Afrika'da iki gün önce bir madende meydana gelen göçükte 200'den fazla madenci mahsur kalmıştı.

Güney Afrikalı yetkililer, madencileri çıkarmak için kurtarma çalışmaları başlatmıştı.