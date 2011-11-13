T24 LogoT24 Logo
Magazin

200 liralık banknotlar havada uçuştu

Mırız Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Akanay Mırız, Antalya’daki lüks Mardan Palace Otel’de düzenlenen görkemli düğünde hayatını Duygu Atılgan ile birleş

13 Kasım 2011 02:00

T24 - Mırız Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Akanay Mırız, Antalya’daki lüks Mardan Palace Otel’de düzenlenen görkemli düğünde hayatını Duygu Atılgan ile birleştirdi. 1 milyon TL’ye malolan ve tarihi 11.11.2011 seçilen düğün, Antalya ve İstanbul sosyetesini buluşturdu.



Antalya’nın Kundu bölgesindeki Mardan Palace Otel’de dün gece gerçekleşen düğüne yaklaşık 1000 davetli katıldı. 1 milyon liralık bütçesi ile Antalya’da son dönemlerde gerçekleşen en görkemli düğüne Antalya ve İstanbul’un iş ve sanat dünyasının ünlüleri katıldı. Otelin lobisinde düzenlenen kokteyl ile başlayan tören, Akanay ve Duygu çiftinin salona girmesiyle devam etti. Nikah işleminin gerçekleşmesi için kürsüde yerlerini alan çifti konuklar coşkuyla alkışladı. Kepez Belediye Başkanı AK Parti’li Hakan Tütüncü’nün kıydığı nikahın ardından düğünün gerçekleşeceği salona geçen konuklar, şıklıkları ile kırmızı halı seremonisini aratmadı.


Sunuculuğunu Ateşböceği Ercan’ın yaptığı düğüne Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba ve Oya Aydoğan birlikte katıldı. Televizyon ve sinema dünyasının sevilen sanatçısı Cengiz Küçükayvaz’ın eşi ile katıldığı törenin en önemli konuğu Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy oldu. ’Diva’ lakaplı sanatçı Ersoy, Mırız Şirketler Grubu’nun kurucusu ve damadın babası Osman Mırız’ın özel daveti üzerine düğüne geldiğini söyledi.



Takı çantası yerine çuval


Geleneksel takı töreni için sıraya giren konukların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 1 saatlik bir sürenin ardından sona erebildi. Gelin ve damadın üzerlerinde konukların hediyelerinin takılabileceği yerin kalmamasının ardından, misafirler hediyelerini özel olarak hazırlanmış çuvalın içerisine attı.



Sibel Can, Ersoy'un elini öptü


Mırız çiftinin ilk danslarının ardından sahneye çıkan Fatih Erkoç, seslendirdiği şarkılarla konuklara keyifli dakikalar yaşattı. Sahneyi Erkoç’tan devralan Sibel Can, söylediği hareketli şarkılarla geceye renk kattı. Can, Bülent Ersoy’un salona girmesinin ardından sahneden inerek masada oturan ünlü sanatçının elini öptü. Düğün pastasını Mırız çifti ile birlikte kesen güzel sanatçı, pastanın ilk dilimini gelin Duygu Mırız’a kendi elleriyle yedirdi. İlerleyen saatlerde sahne alarak gecenin finalini yapan Fatih Ürek, sergilediği performans ile eğlencenin mimarı oldu. Fatih Ürek’in sahneye çıkması ile coşkulu bir eğlenceye sahne olan düğünde paralar havada uçuştu. Damat Akanay Mırız, 200’er TL’lik banknotları Fatih Ürek’in üzerinden havaya saçarak kutlama yaptı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24