200 liralık banknotlar havada uçuştu

T24 - Mırız Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Akanay Mırız, Antalya’daki lüks Mardan Palace Otel’de düzenlenen görkemli düğünde hayatını Duygu Atılgan ile birleştirdi. 1 milyon TL’ye malolan ve tarihi 11.11.2011 seçilen düğün, Antalya ve İstanbul sosyetesini buluşturdu.

Antalya’nın Kundu bölgesindeki Mardan Palace Otel’de dün gece gerçekleşen düğüne yaklaşık 1000 davetli katıldı. 1 milyon liralık bütçesi ile Antalya’da son dönemlerde gerçekleşen en görkemli düğüne Antalya ve İstanbul’un iş ve sanat dünyasının ünlüleri katıldı. Otelin lobisinde düzenlenen kokteyl ile başlayan tören, Akanay ve Duygu çiftinin salona girmesiyle devam etti. Nikah işleminin gerçekleşmesi için kürsüde yerlerini alan çifti konuklar coşkuyla alkışladı. Kepez Belediye Başkanı AK Parti’li Hakan Tütüncü’nün kıydığı nikahın ardından düğünün gerçekleşeceği salona geçen konuklar, şıklıkları ile kırmızı halı seremonisini aratmadı.



Sunuculuğunu Ateşböceği Ercan’ın yaptığı düğüne Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba ve Oya Aydoğan birlikte katıldı. Televizyon ve sinema dünyasının sevilen sanatçısı Cengiz Küçükayvaz’ın eşi ile katıldığı törenin en önemli konuğu Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy oldu. ’Diva’ lakaplı sanatçı Ersoy, Mırız Şirketler Grubu’nun kurucusu ve damadın babası Osman Mırız’ın özel daveti üzerine düğüne geldiğini söyledi.

Takı çantası yerine çuval



Geleneksel takı töreni için sıraya giren konukların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 1 saatlik bir sürenin ardından sona erebildi. Gelin ve damadın üzerlerinde konukların hediyelerinin takılabileceği yerin kalmamasının ardından, misafirler hediyelerini özel olarak hazırlanmış çuvalın içerisine attı.

Sibel Can, Ersoy'un elini öptü



Mırız çiftinin ilk danslarının ardından sahneye çıkan Fatih Erkoç, seslendirdiği şarkılarla konuklara keyifli dakikalar yaşattı. Sahneyi Erkoç’tan devralan Sibel Can, söylediği hareketli şarkılarla geceye renk kattı. Can, Bülent Ersoy’un salona girmesinin ardından sahneden inerek masada oturan ünlü sanatçının elini öptü. Düğün pastasını Mırız çifti ile birlikte kesen güzel sanatçı, pastanın ilk dilimini gelin Duygu Mırız’a kendi elleriyle yedirdi. İlerleyen saatlerde sahne alarak gecenin finalini yapan Fatih Ürek, sergilediği performans ile eğlencenin mimarı oldu. Fatih Ürek’in sahneye çıkması ile coşkulu bir eğlenceye sahne olan düğünde paralar havada uçuştu. Damat Akanay Mırız, 200’er TL’lik banknotları Fatih Ürek’in üzerinden havaya saçarak kutlama yaptı.



