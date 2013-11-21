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Yaşam

200 lira için arkadaşını bıçakladı

Eskişehir'de, kavga eden iki üniversite öğrencisinden biri bıçakla yaralandı

21 Kasım 2013 08:26

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bir öğrenci 200 liralık borç yüzünden tartıştığı eski ev arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

 

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gören B.P. (21) ile eski ev arkadaşı M.A.E. (21) arasında 200 lira borç yüzünden tartışma çıktı.

Fakülte binasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.E, üzerinde taşıdığı bıçakla B.P'yi yaraladı.

Göğsünden yaralanan B.P, üniversite yerleşkesindeki ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan M.A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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