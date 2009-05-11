200 kişilik bir kabile tüm isanlığın atası

Tüm insanlık Afrika'dan türedi. Anadolu üzerinden Avrupa'ya geçen birkaç yüz kişi Avrupa'da yaşayan tüm insanların ataları!



Tüm insanlığın Afrika’daki 200 kişilik bir kabileden türediği iddia edildi. Oxford Üniversitesi’nin çalışmasına göre, bu kabilenin bir kolu 50 bin yıl önce İstanbul Boğazı’nı geçip Avrupa’ya ulaştı.



Vatan'ın haberine göre İngiliz Oxford Üniversitesi uzmanları Afrika dışında yaşayan tüm insanlığın, Afrika’daki 200 kişilik küçük bir kabileden türediğini belirledi. Buna göre 90 -70 bin yıl önce önce iklim şartlarının değişmeye başlaması ve bunun sonucunda suların çekilmesi sonrası Afrika’daki bu küçük kabilenin üyeleri Kızıl Deniz’i geçerek göç etmeye başladı. Dünyanın dört bir yanına doğru yayılmaya başlayan kabile üyelerinin bir kolu da suların çekilmesiyle yürüyerek geçilecek hale gelen İstanbul Boğazı’ndan geçerek Avrupa’ya ulaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçen bu birkaç yüz kişilik Afrikalı kabile üyeleri, Avrupa’da yaşayan tüm insanların ataları olarak gösteriliyor.



BBC belgesel yayınladı



İngiliz BBC kanalında dün yayınlanan “The Incredible Human Journey” (İnanılmaz İnsan Yolculuğu) isimli belgesele göre Oxford Üniversitesi uzmanları yürüttükleri genetik analizler sonucunda Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika’da yaşayan tüm insanların Afrika’da 200 kişilik bir kabileden türediğini ortaya koydu. Bilim adamları, “modern” insanın bundan 195 bin yıl önce Afrika’nın doğusunda yaşadığını tahmin ediyor. Buna göre 150 bin yıl önce Afrika kıtasında 14 ayrı kabile yaşıyordu ancak bunlardan yalnızca biri Afrika’dan çıkmayı başarabildi.



Kızıl Deniz’i geçtiler



İklim şartlarının çok kurak olduğu ve kıtaların birbirine çok daha yakın olduğu bir dönemde yaşadıkları bölgeden ayrılan Afrikalı kabile üyeleri dünyanın dört bir yanına göç ederek şu an bu bölgelerde yaşayan insanların atası oldu. Kabile üyeleri, ilk olarak 65 bin yıl önce Asya kıtasına yayılmaya başladı, 50 bin yıl önce de Boğaz’dan geçerek Avrupa’ya yerleşmeye başladı. Son olarak da 15 bin yıl önce Güney Amerika’ya yani dünyada insanların yerleştiği en son kıtaya ulaştı. Araştırmayı yürüten Oxford’lu genetik bilimci Stephen Oppenheimer, “İncelediğimiz binlerce DNA örneği Afrikalı olmayan tüm insanların Kızıl Deniz’i geçerek Afrika’dan dünyaya yayılan küçük kabileden geldiğini gösteriyor” diye konuştu.