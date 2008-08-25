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Sağlık

200 kiloyu taşıyan şezlong geliyor

Obezitenin her gün daha da artmasıyla birlikte, firmaların obezlere yönelik hazırladığı ürün gamı da genişliyor.

25 Ağustos 2008 03:00

Obezitenin her gün daha da artmasıyla birlikte, firmaların obezlere yönelik hazırladığı ürün gamı da genişliyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, sadece şemsiye üreterek ünlenen Celal Birsen, önümüzdeki yıldan itibaren 5 yıl solmama garantisi verecekleri ve 200 kilograma kadar ağırlık taşıyabilen şezlonglar üretecek. Bu talep kilolu müşterileri için şezlong bulma sıkıntısı yaşayan Antalya’daki turizmcilerden gelmiş. Birsen, “Tüm dünyada bu kadar obezite varken, artık şezlongların, sandalye ve kanepelerin de taşıma gücü önem kazanıyor” dedi.

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