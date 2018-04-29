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BBC Türkçe

200 kiloluk köpek balığı tekneye atlayıp balıkçıyı yaraladı

Avustralya'da 200 kg ağırlığında ve yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığı bir balıkçı teknesinin içine atlayarak balıkçıyı yaraladı.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'da 200 kg ağırlığında ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir köpek balığı bir balıkçı teknesinin içine atladı.

73 yaşındaki balıkçı Terry Selwood Avustralya'nın New South Bölgesi'nin Evans Head kenti açıklarında avlanırken köpek balığının sudan fırlayarak 5 metre uzunluğundaki teknesinin içine atladığını söyledi.

Selwood olay sırasında köpek balığının yüzgeci nedeniyle yaralandı.

Balıkçı çağırdığı yardım sonrası kurtuldu.

Selwood Avustralya'nın kamu yayın kuruluşu ABC'ye açıklamasında "Çok kan kaybediyordum. Şaşkındım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. O bana, ben de ona bakıyordum. Sonra köpek balığı yerde çırpınmaya başladı. Ben de kaçtım" dedi.

Evans Head kentinde sahil güvenlik ekibinden Bill Bates Selwood'u teknenin kenarında kan içinde bulduklarını aktardı.

Bates, "Teknenin sahibini kendi teknemize aldık ona ilk yardım uyguladık ve kanamayı durdurduk. Beş metrelik teknede köpek balığı varken insanlar için pek yer olmadığını tahmin edersiniz" dedi.

Selwood kıyıya getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

New South Wales bölgesi balıkçılık yetkilileri sağlıklıyken ölen her köpek balığına yapıldığı gibi otopsi yapılacağını açıkladı.

Yetkililer bilim ve araştırma projeleri için köpek balıklarından doku ve kan örnekleri aldıklarını belirtti.

Selwood 60 yıllık balıkçılık geçimişinde hiç bu kadar çarpıcı bir deneyim yaşamadığını söyledi.

Selwood "Spot ışıklarında kalabilmek için bir dahaki sefere bir timsahla güreşebilirim" dedi.

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