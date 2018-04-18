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Yaşam

200 kiloluk dana çevirme alev aldı

"Yağlar inmeye başladığında közün altındaki külle birleşince alev alır, pikniklerde de başımıza gelir"

18 Nisan 2018 16:13

Afyonkarahisar'da bu yıl ilki yapılan GASTRO Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali için hazırlanan 200 kiloluk dana çevirme, bir anda alev aldı. Görevliler ve çevredekiler alevleri söndürmek için çaba sarf etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü (ANS) Barış Manço Kültür Parkı'nda başlayan, yurt içi ve dışından ustaların katıldığı ve Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerinin ön plana çıkarıldığı festival için dana çevirme hazırlandı. Yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki dana, festival için hazırlanan sahnenin yanına kurulan sistemle pişirilmeye başladı. Altına yakılan ateş ve özel düzenekle çevrilerek pişirilen dana eti bir anda alev aldı. Görevliler ve çevredekiler alevleri söndürmek için çaba sarf etti. Soğumuş kül ve suyla yapılan müdahale sonrası ateş ve alevler söndürüldü. Dana çevirmenin üzeri tamamen siyah tabakayla kaplanırken, çevredekiler ise olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Korkmaz, dananın yağlı ve büyük olmasından dolayı bir anda alev aldığını belirterek, "Haliyle kor hazır halde yanmayı bekliyor. Yağlar inmeye başladığında közün altındaki külle birleşince alev alır. Bu bizim pikniklerde de başımıza gelir. Burada önemli olan ateşin içindeki havayı almaktır" dedi.

(DHA)

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