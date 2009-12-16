200 iklim eylemcisi gözaltında

T24 -

Yoğun güvenlik önlemleri

Cumartesi gününden bu yana bin 500 gözaltı

BBC Türkçe'nin haberine göre yüzlerce gösterici iki grup halinde, polis kordonunu aşıp çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kongre merkezi Bella Center'a yürüyordu.Danimarka polisi, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz da kullandı.Bazı göstericiler, İklim Zirvesi'nde müzakerelerin yürütüldüğü toplantı salonlarına izinsiz girmeye çalışıyordu.Son gelişmeler sonrası, Bella Center akreditasonu olan delegelere dahi kapatıldı, 300 kadar kişi kongre merkezi dışında bekliyor.Kopenhag'ın diğer bölgelerinde de gösteriler düzenleniyor.Göstericiler Birleşmiş Milletler'i, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin çıkarlarını gözardı etmekle suçluyor.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İklim Zirvesi'nde önceliğin bir anlaşmaya varmak olduğunu söylemiş; bunun yoksul ülkelere iklim değişikliğine uyum sağlayabilmeleri için ne kadar yardım yapılacağına ilişkin ayrıntıları içermeyebileceğini söylemişti.Kopenhag'daki pazarlıklar karbon salımlarındaki indirimlerin miktarı ve daha yoksul ülkelere yapılacak iklim yardımları konularına kilitlenmiş durumda.Göstericiler BM İklim Zirvesi'nde, pazarlıkların tıkanmasının yanı sıra, zirvenin örgütlenişindeki eksikliklere de tepki gösteriyor.Sabah saatlerinde binlerce delege Bella Center'a girebilmek için kuyruklar oluşturmuş, polis de çok sıkı güvenlik önlemleri almıştı.Kuyruklar oluşturanlar arasında sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra bazı ülkelerden delegelerin de olduğu belirtiliyor.Bu kişiler ve gazetecilerin büyük güçlük çektikleri, bazılarının Bella Center'a giremeden geri döndükleri gözlendi.15 bin kişinin katılımına göre hazırlanan kongre merkezindeki alana giriş için Danimarkalı yetkililerin 45 bin kişiye akreditasyon verdikleri, bunun büyük güçlüklere yol açtığı bildiriliyor.Kopenhag'daki görüşmelerin ikinci haftasında, oturumlara çevre bakanlarının da katılımından sonra, Danimarkalı yetkililer alana giriş izni verilenlerin sayısını iyice azaltmıştı.İklim Konferansı'nda ilk gösterilerin düzenlendiği Cumartesi gününden bu yana bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Çoğu “geçici” olarak gözaltına alınanların büyük bir bölümü kısa süre sonra serbest bırakıldı.