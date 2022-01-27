200'den fazla maille tehdit etmişti; Apple CEO'su Tim Cook'un stalker'ı kadın hakkında uzaklaştırma kararı

ABD’nin Virginia eyaletinde bir kadın, Apple CEO’su Tim Cook’u bir yıldan uzun süredir takip etmek ve tehdit etmekle suçlanıyor. Cook, kadın hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

NYPost’ta yer alan habere göre, Julia Lee Choi isimli kadın, Apple CEO’su Tim Cook’a tehdit dolu, silah fotoğraflarının yer aldığı mailler göndermek ve bir yıldan uzun süredir takip etmekle suçlanıyor.

Santa Clara Yüksek Mahkemesi, kadının tehlike oluşturduğunu belirterek Tim Cook ve Apple çalışanlarından uzaklaştırma kararı çıkardı.

Choi’nin geçen yıllarda Cook’la ilişkisi olduğuna dair tweetler attığı ve Cook’a yaklaşık 200 mail attığı tespit edildi.

Choi, 29 Mart’ta mahkemeye çıkacak.