200 çocuk yeniden okul sıralarında

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı köylerde yapılan çalışmalarda çeşitli nedenlerle okula gidemeyen 200 kız çocuğunun okula kaydı yaptırıldı.



Kaymakam Enver Ünlü yaptığı açıklamada, kız çocuklarının okullaşması için oluşturulan ekiplerin, köy ve mezralarda da okula gönderilmeyen kız çocuklarının belirlenmesi için çalışma yürüttüğünü hatırlattı. Çalışmalarda maddi imkansızlık ve ailelerinin baskısı sonucu okula gönderilmeyen 200 kız çocuğunun okula kaydedildiğini ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:



"15 kız çocuğumuza da şehir merkezinde 3 ayrı ev kiralanarak, okula devam etmeleri sağlandı. Tüm masraflarını biz karşılıyoruz. Maalesef kız çocukları ihmal ediliyor. Aileler erkek çocuklara her türlü fedakarlığı yapıyor. Ama kız çocuğuna aynı fedakarlığı yapmıyor. Bu çok yanlış bir davranıştır. Kız çocuklarını da okula göndersinler. Kız çocuklarının eğitim dışı kalmamasına büyük önem veriyoruz. Sayın Valimiz Hüseyin Avni Mutlu sürekli olarak bu konudaki çalışmaları takip ediyor. Kız çocuklarının okutulması için her türlü desteği bize sağlıyor."



Ünlü, Ergani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da "Küçük Eller, Büyük Hayaller" projesi hazırladıklarını, projeyle köy ve kenar semtlerde oturan ailelere mensup çocukları anaokuluna gönderilmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Uygulamaya konulan projeyle ilk etapta ana okuluna gönderilen bin 90 çocuğa giyim, kırtasiye ve oyuncak dağıtacaklarını bildiren Ünlü, "Amacımız yavrularımızı okul öncesi okul ortamına alıştırmaktır. Özellikle köylerde birinci sınıfa başlayan öğrencilerin büyük kısmı Türkçe konuşmakta zorlanıyor. Anaokulu sayesinde bu sıkıntı ortadan kalkacak" dedi.

