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Çevre

200 çeşit kuşun gözlendiği tek yer olan Kırmıtlı 'çöp cenneti' oldu

Yalıçapkını, İzmir Yalıçapkını ve Alaca Yalıçapkını’nın Türkiye’de bir arada rahatlıkla gözlemlendiği tek yer olan Cevdetiye Beldesi yakınlarındaki Kırmıtlı Kuş Cenneti’nde yükselen çöp yığınları görenlerin yüreğini sızlatıyor

27 Ocak 2013 14:33

Osmaniye’de 200’e yakın farklı türde kuşun yaşadığı Kastabala Vadisi’ndeki Kırmıtlı Kuş Cenneti, yüzlerce ton çöp dökülünce, ilgili çevrelerin deyimi ile ’çöp cenneti’ne döndü

Yalıçapkını, İzmir Yalıçapkını ve Alaca Yalıçapkını’nın Türkiye’de bir arada rahatlıkla gözlemlendiği tek yer olan Cevdetiye Beldesi yakınlarındaki Kırmıtlı Kuş Cenneti’nde yükselen çöp yığınları görenlerin yüreğini sızlatırken, ’Çukurova’nın Kuşları’ adlı belgesel kitap ve fotoğraf sergisi için yöreye giden fotoğraf sanatçısı Mustafa Arık, yaban hayatına vurulan büyük darbeyi fotoğraflarla belgeledi.

DHA'dan Bünyamin Yıl'ın haberine göre, yöredeki sulak alanlarda 10 gün boyunca kalıp, kuşların fotoğraflarını çeken Arık, "Bir an önce önlem alınmazsa tam bir doğa ve çevre katliamı olacak. Dökülen çöpler arasında hastane atıklarını, enjeksiyon, iğneleri kanlı sargı bezleri ve yarı dolu kan tüpleri görmek ise ayrı bir korkunç durum" dedi.

Yaban hayatı sahasına dökülen çöplerin bir kısmının Ceyhan Nehri’ne sürüklendiğini kaydeden Arık şöyle devam etti:

"Benim gibi kuş meraklısı olan arkadaşımla birlikte gittiğimiz Kırmıtlı Kuş Cenneti’nde yükselen pis kokular midemizi bulandırdı. Nefes alamaz hale geldik. Çürümüş, kurtlanmış çöplerden süzülen sular, yöredeki suları da kirletmiş. Acilen önlem alınması ve buraya çöp dökülmesi engellenmeli. Daha sonra da dökülen çöpler temizlenmeli."

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