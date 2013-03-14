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Yaşam

200 bin kişi günde en az 11 saat porno izliyor!

Yapılan bir araştırmaya göre dünyada her ay yaklaşık 100 milyon kişi düzenli olarak bir porno sitesini ziyaret ediyor

14 Mart 2013 10:45

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, ülkede günde en az 11 saat porno film seyreden 200 binden fazla 'bağımlı' var. Porno bağımlıları sadece erkekler de değil. Fransa’da gerçekleştirilen bir araştırma kadınların yüzde 61’inin porno film seyretmekten 'haz duyduğunu' gösteriyor.

Araştırmalar internet aracılığıyla dünya genelindeki 'porno bağımlısı' sayısının hızla arttığını gösteriyor. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, dünyada her ay yaklaşık 100 milyon kişi düzenli olarak bir porno sitesini ziyaret ediyor.

İnternet ortamında 4 milyondan fazla porno sitesi var, bu da toplam internet sitesi sayısının yaklaşık yüzde 12’sine eşit. Sadece ABD’de porno içerikli yaklaşık 250 bin internet sayfası olduğu belirtiliyor.

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