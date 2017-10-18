200 bin Katalan sokaklara döküldü

İspanya'da, bağımsızlık yanlısı iki Katalan sivil toplum kuruluşu liderinin tutuklanmasının ardından Barcelona'da protesto eylemleri düzenlendi. Katalonya Özerk Bölgesi hükümetinin sözcüsü Jordi Turull, tutuklamaları "demokrasi adına bir utanç" olarak tanımladı.

Barcelona'da salı akşamı 200 bin kişi bağımsızlık referandumu sürecinde protestoları "kışkırttıkları" suçlamasıyla tutuklu yargılanmalarına karar verilen Jordi Sanchez ve Jordi Ciuxart için sokaklara döküldü.

Liderleri tutuklanan Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve kültür derneği Omnium Culturel'in çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerinde, "siyasi tutsaklara özgğrlük", "yalnız değilsiniz", "yardım et bize Avrupa" ve "İspanyol yargısı dışarı" pankartları taşındı.

Katalonya Özerk Bölgesi hükümeti sözcüsü Jordi Turull yaptığı açıklamada, "Katalan lider Carles Puigdemont'un Madrid yönetiminin baskısına karşı yılmayıp, diyalog çağrısını yineleyeceğini" söyledi.

Madrid hükümetinin Katalanlara verdiği ültimatom perşembe sabahı doluyor. Katalan lider Puigdemont'un İspanya'dan ayrılma çabalarının sonlandırıldığının açıklanması talep ediliyor.

Anayasa Mahkemesi referandumu geçersiz saydı

Katalonya hükümeti sözcüsü Turull, "Puigdemont'u pozisyonunu koruyacağını ve tutumunu değiştirmeyeceğini" dile getirdi. Madrid yönetimi bağımsızlık talebinin yinelenmesi durumunda daha sert önlemlere başvuracağı uyarısı yapıyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi ise Katalonya'nın bağımsızlık referandumuna yönelik yasayı geçersiz olduğu yönünde karar aldı. Salı günü açıklanan kararda Katalonya Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuyla İspanya devletinin yetkisine karşı yasadışı davranmış olduğu belirtildi.

Bağımsızlık talepleri uzun bir geçmişe dayanan Katalonya Özerk Yönetimi'nde 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumuna İspanyol polisi müdahale etmiş, oylama günü şiddet olayları yaşanmıştı. Referandum sürecinde de yüzbinlerce kişi protesto eylemleri düzenlemişti.

dpa/GA/HS

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