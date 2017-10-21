200 bin euro ile 'Sevgi evleri' yaptıran hayırsever kadın kurtarılamadı(2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Melahat Datenin, yaşadığı Büyükdöllük Köyü\'nde Edirne Valisi Günay Özdemir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ile yakınları ve köylülerin katıldığı cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Evinin önünde helallik alınan Datenin\'in ablası 83 yaşındaki Sebahat Çetin, ayakta güçlükle dururken, kardeşinin tabutuna sarılıp gözyaşları döktü. Çetin, \"Kardeşimle ölmeden önce hastanede helalleştik. Hakkını helal et diye ağladı\" dedi.

Melahat Datenin\'in tabutunu taşıyan Edirne Valisi Günay Özdemir, \"Melahat teyzemiz çok hayır sever biriydi. Tek dileği yaptırdığı çocuk yurdunda çocukları görmekti. İnşaat bitti ve ölmeden önce çocukları gördü. Allah rahmet eylesin\" dedi. Datenin\'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)



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