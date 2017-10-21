200 bin euro ile 'Sevgi evleri' yaptıran hayırsever kadın kurtarılamadı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de ölen eşinin adını yaşatmak için 40 yıldır biriktirdiği 200 bin Euro\'yu bağışlayıp, kimsesiz çocuklar için sevgi evleri yaptıran 78 yaşındaki Melahat Datenin, kanser tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Edirne\'nin merkeze bağlı Büyük Döllük Köyü\'nde oturan Melahat Datenin, 2014 yılında daha önce ölen eşi Hulusi Datenin’in vasiyeti üzerine 40 yıldan bu yana çalışarak biriktirdiği 200 bin Euro\'yu kimsesiz çocuklar için kullanılmak üzere Edirne Valiliği’ne bağışladı. Valilik ile yapılan protokol ardından Datenin\'in bağışı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korunmaya muhtaç çocuklar için yapılan sevgi evleri projesinde kullanıldı.

İnşaatın geçen yıl Ekim ayında tamamlanması ardından sevgi evlerine Hulusi-Melahat Datenin’in adı verildi. Açılışında sevinçten konuşamayan Melahat Datenin, \"Bugünleri bana gösterenlerden Allah razı olsun. Ne diyeceğimi bilmiyorum sevinçten. Biz zamanında yapamadık, beyim yapamadı. Servetim helal olsun. Yavrularım yaşasın. Yeter be kızanım, zaten ne anlatacağımı bilemiyorum\" demişti.

Bir süredir kolon kanseri olan ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü\'nde tedavi gören Datenin, kanserin yayılması üzerine hayatını kaybetti. Melahat Datenin, Büyük Döllük Köyü\'nde bugün toprağa verilecek. Cenazeye Edirne Valisi Günay Özdemir de katılacak.

ALMANYA\'DA BİRİKTİRDİ, TÜRKİYE\'DE BAĞIŞLADI

Servetinin 200 bin Euro\'sunu bağışlayan Melahat Datenin, 1969 yılında Almanya’ya giderek orada 25 yıl metal fabrikasında çalıştı. 55 yaşındayken emekli olan ve Türkiye\'ye döndükten sonra Büyük Döllük Köyü\'nde tarla satın alan Melahat Datenin, tarlasının birçok işini kendisi yaptı. Çocuk sitelerinin açılmasıyla birlikte vefat eden eşinin vasiyetini yerine getiren Melahat Datenin, bunun sevincini yaşamıştı.

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