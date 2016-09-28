200 bin dolara Mars bileti

ABD merkezli uzay araştırmaları şirketi olan SpaceX, "Mars'ın kolonileştirilmesine" yardımcı olacak planını kamuoyuna açıkladı.

Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen Uluslararası Uzay Bilimi Konferansında konuşan SpaceX 'in kurucusu Elon Musk, mevcut faaliyetlerini hızlandırarak bu amaca hizmet edecek bir roket sistemi geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

SpaceX, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ay'a gönderdiği "Satürn 5"ten 3 kat daha büyük bir roket üretmek istiyor.

"Satürn 5", NASA tarafından 1961-1975 yılları arasında Ay'a gönderilmişti.

Elon Musk, üretmeyi planladıkları roket motoru ile Mars'a 80 günde gidilebileceğini, zamanla bu sürenin 30 güne kadar düşebileceğini söyledi.

Elon Musk'a göre, 2022'deki deneme seferinin ardından, Mars'a insan götürecek uzay aracı 2024'te yola çıkabilecek.

Uzay aracı dünyanın yörüngesinde ve Mars yüzeyinde, metan ve oksijen ile yakıt ikmali yapabilecek.

100 kişilik gruplar halinde Mars'a gitmek isteyenlerin ödemeleri gereken ücret ise 200 bin dolar (yaklaşık 600 bin lira). Bu ücret zamanla 140 hatta 100 bin dolara düşebilecek.

Elon Musk zamanla projenin gelişeceğini ve "kolonileştirilecek" Mars'ta 1 milyon kişinin yaşayabileceğini söylüyor. Ancak Musk bu sürecin 100 yılda tamamlanabilceğini belirtiyor.