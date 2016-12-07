200 bin dolar bilgisinin kaynağı Resmi Gazete; CHP, orijinal dekontu istiyor

CHP, 2017 yılı bütçe görüşmelerine damgasını vuran Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın 200 bin dolarlık döviz hesabından vazgeçerek liraya döndüğünü kanıtlamak için gösterdiği dekontun peşinde. CHP, Adalet Bakanı'nın gösterdiği dekontla ilgili bazı şüpheler taşıyor. CHP kanadı, dekontun uzaktan gösterilmesini ve bir türlü kendilerine verilmemişi anlamlı buluyor. Dekont’un orijinal olmayabileceği, ya da yüksek kur da bozdurulduğu için bunun gösterilmek istenmediği yönünde görüşler var. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Albaraka Türk'teki 200 bin dolarını TL'ye çevirdi mi merak ediyorum?" şeklideki sözlerindeki 200 bin dolar bilgisinin kaynağının Resmi Gazete olduğu ortaya çıktı.

200 bin dolar bilgisinin kaynağı Resmi Gazete

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın döviz hesabı bilgisine ilişkin kaynağın Resmi Gazete olduğu ortaya çıktı. CHP, 12. Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin sonuçların yayınlandığı 10 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yer alan mal varlığı bilgilerinden yararlandı.

TBMM’de dekont tartışması tutanaklarda şöyle yer alıyor:

Kemal Kılıçdaroğlu: Sayın Cumhurbaşkanı da dolar bozdurma konusunda çağrı yapıyor. Kendisinin Albaraka Türk’te 200 bin doları var, bozdurdu mu, merak ediyoruz. Banka dekontunu gönderirse mutlu oluruz.

Mehmet Muş: Cumhurbaşkanlığı’ndan biz gerekli bilgiyi aldık, Sayın Cumhurbaşkanı’nın şu an dövizi bulunmamaktadır, TL’ye dönmüştür. Lider önde gider hep.

Bekir Bozdağ: Bak, işte dekont burada. Cumhurbaşkanı’na vurmak size prim yaptırmaz. Vuran kaybediyor, vuran kaybediyor, kaybediyor. Bak, Avrupa’da da vuran gidiyor, dokunan yanıyor. Seçimde de millet hesabını görüyor.

Özgür Özel: Yolla dekontun fotokopisini Sayın Bakan.

İlknur İnceöz: Öyle bir mecburiyetimiz yok.

Özgür Özel: Sayın Bakan kürsüden “İşte dekontu burada” derse bu Meclis’in hakkıdır, o dekontun fotokopisini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın mal bildiriminde olan o hesaptaki döviz hangi tarihte bozulmuş, nerede bozulmuş?

Bekir Bozdağ: Şimdi, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Biz aksini ispat ediyoruz, hâlâ “Bana bunu ver” diyor. Bak işte elimde dekont, burada bütün millete gösteriyorum.

Özgür Özel: Yolla, gelsin. Yahu, yolla dekontu.

Bekir Bozdağ: Allah sizi ikna etsin...

İsmail Kahraman: Efendim, burası dekont müessesesi değil ki. Artı, Cumhurbaşkanımızın şahsı manevisini korumak bizim boynumuzun borcudur. Lütfen daha önceden verilmiş bir servet beyanını, hangi tarihte bozulmuş bilmediğinizi belge olarak ortaya koyup da bu mevzuyu tutup kaşımanın bize uygun olmayacağını düşünüyorum.

Özgür Özel: Sayın Başkanım, sorun şu; biz zaten böyle bir hesabın olduğunu biliyoruz. Bu döviz bozulmuş mu, bozulmuşsa ne zaman bozulmuş? Sayın Bakan da diyor ki “Dekontu milletime gösteriyorum.” Milletin vekiliyiz biz, yollayın fotokopisini görelim.

10 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’nin eklerinde yer alan mal bildirimi bölümünde Erdoğan ve eşiyle ilgili bilgiler şöyle: