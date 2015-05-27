200 aydından hükümete acil uyarı: Saray’ın yönlendirdiği yeni bir vesayet rejimi oluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "tarafsızlığını yitirerek Anayasa ve yasaları çiğnediği" suçlamasıyla ilgili 200 aydın, hükümeti uyaran bir açıklama yaptı. “Acil Çağrı” başlıklı açıklamada, “Ülkemiz bir süreden beri temel hukuk sınırlarını çiğneyen olağan dışı bir rejimle idare edilmektedir. Hukuk sistemine ‘paralel yapı’ ile mücadele gerekçesiyle yapılan müdahalelerle yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmış, iktidarın denetlenmesi imkânsızlaştırılmış, hukuk kurallarını hiçe sayan Saray’ın yönlendirdiği yeni bir vesayet rejimi oluşturulmuştur” tespitinde bulunuldu.

Erdoğan’ın inatla seçim faaliyeti yürüttüğünü hatırlatan aydınlar, “Yüzde 10 barajı ve diğer antidemokratik mevzuatla adil ve özgür bir seçimin engellenmiş olması yetmezmiş gibi, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’ya rağmen inatla seçim faaliyeti yürütmesi, durumu daha da sorunlu hale getirmektedir. Ne yapıp edip seçimden başkanlık sistemi çıkartma kararlılığı ile insanların kutsalları siyasete malzeme yapılmakta, toplumu zıtlaştırıcı dil yaygınlaştırılmaktadır.” diye konuştu. Aydınlar, Türkiye’de hukuk ve yargı bağımsızlığının kalmadığını belirtti.

‘HDP'ye yönelik saldırılar...’

Aydınlar, Erdoğan’ın ötekileştiren tehlikeli beyanlarda bulunduğunu kaydetti. Açıklamada, “Irak ve Suriye’deki mezhep savaşlarında yüz binlerce insanın katledildiği, inançsal düşmanlık ve katliamların yaygınlaştığı bir coğrafyada siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı tarafından “Zerdüştlük”, “Alevilik”, “Yezidilik” imalarıyla ötekileştirilmesi ve hedef gösterilmesi, durumu daha da vahim hale getirmektedir. Bu ortamda HDP’nin barajı geçmemesi için yürütülen kampanya ile eşzamanlı olarak peş peşe fiziki saldırılara uğraması ve son olarak öldürme amacıyla yollanan bombalar endişelerimizi daha da artırmaktadır.” görüşlerine yer verildi. Yazılı olarak yapılan açıklamada, hükümete açık çağrı yapılarak, “Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğü, Türkiye’nin adil bir seçime her zamankinden daha çok muhtaç olduğu bugün, hükümeti, Cumhurbaşkanı’nın toplumsal barışı ve hukuku hiçe sayan müdahalelerine teslim olmayarak, acilen huzurlu ve güvenli bir seçim ortamı sağlamaya çağırıyoruz.” görüşlerine yer verildi.

Bildiriye imza atan isimler şöyle:

Prof. Dr. A. Özdemir Aktan

Dr. Abdullah Önen

Dr. Adem Avcıkıran

Ahmet Asena

Prof.Dr. Ahmet İnsel

Dr.Ahmet Tellioğlu

Prof. Dr. Ahmet Tonak

Ahmet Telli

Dr. Ahmet Baydilek

Akın Atalay

Akın Birdal

Dr.Ali Ağzıtemiz

Ali Akay

Dr. Ali Çerkezoğlu

Dr. Ali İhsan Gündoğdu

Dr. Ali Küçük

Prof. Dr. Ali Nesin

Dr. Ali Özyurt

Dr. Arzu Çerkezoğlu

Av. Hülya Gülbahar

Aydın Çubukçu

Aydın Engin

Prof.Dr. Ayla Zırh Gürsoy

Prof.Dr. Ayşe Buğra

Prof.Dr. Ayşe Erzan

Ayşe Günaysu

Ayşe Hür

Ayşegül Devecioğlu

Doç. Dr. Ayşen Candaş

Dr. Azat Günderci

Doç. Dr. Aziz Çelik

Dr. Bahadır Çeviker

Av. Bahri Belen

Prof. Dr. Baskın Oran

Dr. Bayazıt İlhan

Dr. Behiye Mungan

Beral Madra

Prof. Dr. Berna Kılınç

Binnaz Başaran

Dr. Bülent Nazım Yılmaz

Burhan Sönmez

Prof. Dr. Bülent Gözkan

Dr. Bülent Yılmaz

Cafer Solgun

Celal Başlangıç

Dr. Celal Canpolat

Dt. Celal Yıldırım

Celalettin Can

Dr. Cem Şahan

Cengiz Aktar

Cevat Öneş

Cezmi Ersöz

Dr. Civan Gökalp

Çağlar Deniz

Çiğdem Aydın

Defne Asal

Dr. Deniz Dülgeroğlu

Doç.Dr. Deniz Yükseker

Dr. Derya Etem

Dr. Emel Atik

Ender İmrek

Yrd. Doç. Erdem Yörük

Erdoğan Aydın

Dr. Erdoğan Mazmanoğlu

Dr. Eriş Özkan

Yrd. Doç. Esra Mungan

Eşber Yağmurdereli

Fahri Aral

Dr. Fatih Sürenkök

Prof.Dr. Fatma Gök

Fehim Işık

Fehim Taştekin

Doç.Dr.Ferdan Ergut

Prof.Dr. Ferhat Kentel

Ferhat Tunç

Feryal Saygılıgil

Fethiye Çetin

Doç.Dr. Fikret Başkaya

Füsun Ertuğ

Gaye Boralıoğlu

Gaye Yılmaz

Prof. Dr. Gencay Gürsoy

Gülseren Onanç

Gün Zileli

Yrd. Doç. Güven Gürkan Öztan

Hakan Altınay

Hakan Tahmaz

Halime Güner

Hülya Gülbahar

Dr. Hüseyin A. Şahin

Hüseyin Demirdizen

Dr. Hüseyin Demirdizen

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu

İbrahim Betil

Dr.İbrahim Hakkı Şeyhoğlu

Dr.İlhan Özgüneş

Prof.Dr. İrfan Açıkgöz

Dr.İsmail Bulca

İsmail Beşikçi

Jaklin Çelik

Prof. Dr. Jale Parla

Jülide Kural

Kadir İnanır

Dr. Kamiran Yıldırım

Dr. Kemal Özay

Dr. Kenan Şeker

Doç. Dr. Koray Çalışkan

Prof. Dr. Kuyaş Buğra

Mahir Mete Günşıray

Mehmet Ufuk Peker

Dr. Mehmet Uhri

Mehmet Ural

Dr. Mehmet Zencir

Melek Taylan

Meltem Aslan

Menderes Samancılar

Prof.Dr. Meryem Koray

Dr. Muharrem Baytemur

Murat Çelikkan

Yrd. Doç. Murat Paker

Müge Sökmen

Dr. Mürşit Enis Akyüz

Nazım Alpman

Dr. Nazmi Algan

Necmiye Alpay

Neşe Erdilek

Dr. Nezaket Kaya

Dr. Nihat Şahbaz

Dr. Nilüfer Aykaç

Nimet Tanrıkulu

Prof.Dr. Nuray Sancar

Doç.Dr. Nuray Mert

Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu

Orhan Alkaya

Orhan Esen

Dr. Osman Elbek

Osman Kavala

Oya Baydar

Oya Özarslan

Doç. Dr. Ozan Erözden

Prof. Dr. Öget Öktem

Önder Çakır

Dr. Özcan Baripoğlu

Dr. Özden Şener

Dr. Özen Aşut

Özgür Müftüoğlu

Dr. Özkan Özdemir

Pakrat Estukyan

Pelin Batu

Pınar İlkkaracan

Ragıp Duran

Prof. Dr. Raşit Tükel

Prof. Dr. Rezzan Tuncay

Dr. Salih Karaboğa

Dr. Samet Mengüç

Prof. Dr. Selçuk Erez

Prof. Dr. Selim Badur

Semih Sökmen

Dr. Semih Tatlıcan

Dr. Serdar Koç

Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu

Sevil Demirci

Dr. Sevinç Özgen

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel

Seyfi Öngider

Prof. Dr. Sibel Irzık

Dr. Sinan Uygun

Suavi

Prof. Dr. Şahika Yüksel

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

Şebnem İşigüzel

Dr. Şehmus Gökalp

Dr. Şule Akköse

Dr. Şükrü Güner

Dr. Taha Karaman

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere

Dr. Taner Özbenli

Prof. Dr. Taner Timur

Tatyos Bebek

Tilbe Saran

Av. Turgut Kazan

Dr.Turgut Atasoy

Ufuk Uras

Dr. Ulaş Yılmaz

Dr. Ümit Şen

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz

Dr. Vedat Bulut

Vedat Türkali

Yrd. Doç. Dr. Volkan Çıdam

Dr. Yaşar Ulutaş

Dr. Yeşim Başal

Dr. Yılmaz Demir

Dr. Yusuf Karataş

Prof. Dr. Yücel Sayman

Dr. Zehra Mete

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

Prof.Dr. Zelal Ekinci

Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu

Zeynep Tanbay

Zülfü Livaneli