200 aydından hükümete acil uyarı: Saray’ın yönlendirdiği yeni bir vesayet rejimi oluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "tarafsızlığını yitirerek Anayasa ve yasaları çiğnediği" suçlamasıyla ilgili 200 aydın, hükümeti uyaran bir açıklama yaptı. “Acil Çağrı” başlıklı açıklamada, “Ülkemiz bir süreden beri temel hukuk sınırlarını çiğneyen olağan dışı bir rejimle idare edilmektedir. Hukuk sistemine ‘paralel yapı’ ile mücadele gerekçesiyle yapılan müdahalelerle yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmış, iktidarın denetlenmesi imkânsızlaştırılmış, hukuk kurallarını hiçe sayan Saray’ın yönlendirdiği yeni bir vesayet rejimi oluşturulmuştur” tespitinde bulunuldu.
Erdoğan’ın inatla seçim faaliyeti yürüttüğünü hatırlatan aydınlar, “Yüzde 10 barajı ve diğer antidemokratik mevzuatla adil ve özgür bir seçimin engellenmiş olması yetmezmiş gibi, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’ya rağmen inatla seçim faaliyeti yürütmesi, durumu daha da sorunlu hale getirmektedir. Ne yapıp edip seçimden başkanlık sistemi çıkartma kararlılığı ile insanların kutsalları siyasete malzeme yapılmakta, toplumu zıtlaştırıcı dil yaygınlaştırılmaktadır.” diye konuştu. Aydınlar, Türkiye’de hukuk ve yargı bağımsızlığının kalmadığını belirtti.
‘HDP'ye yönelik saldırılar...’
Aydınlar, Erdoğan’ın ötekileştiren tehlikeli beyanlarda bulunduğunu kaydetti. Açıklamada, “Irak ve Suriye’deki mezhep savaşlarında yüz binlerce insanın katledildiği, inançsal düşmanlık ve katliamların yaygınlaştığı bir coğrafyada siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı tarafından “Zerdüştlük”, “Alevilik”, “Yezidilik” imalarıyla ötekileştirilmesi ve hedef gösterilmesi, durumu daha da vahim hale getirmektedir. Bu ortamda HDP’nin barajı geçmemesi için yürütülen kampanya ile eşzamanlı olarak peş peşe fiziki saldırılara uğraması ve son olarak öldürme amacıyla yollanan bombalar endişelerimizi daha da artırmaktadır.” görüşlerine yer verildi. Yazılı olarak yapılan açıklamada, hükümete açık çağrı yapılarak, “Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğü, Türkiye’nin adil bir seçime her zamankinden daha çok muhtaç olduğu bugün, hükümeti, Cumhurbaşkanı’nın toplumsal barışı ve hukuku hiçe sayan müdahalelerine teslim olmayarak, acilen huzurlu ve güvenli bir seçim ortamı sağlamaya çağırıyoruz.” görüşlerine yer verildi.
Bildiriye imza atan isimler şöyle:
Prof. Dr. A. Özdemir Aktan
Dr. Abdullah Önen
Dr. Adem Avcıkıran
Ahmet Asena
Prof.Dr. Ahmet İnsel
Dr.Ahmet Tellioğlu
Prof. Dr. Ahmet Tonak
Ahmet Telli
Dr. Ahmet Baydilek
Akın Atalay
Akın Birdal
Dr.Ali Ağzıtemiz
Ali Akay
Dr. Ali Çerkezoğlu
Dr. Ali İhsan Gündoğdu
Dr. Ali Küçük
Prof. Dr. Ali Nesin
Dr. Ali Özyurt
Dr. Arzu Çerkezoğlu
Av. Hülya Gülbahar
Aydın Çubukçu
Aydın Engin
Prof.Dr. Ayla Zırh Gürsoy
Prof.Dr. Ayşe Buğra
Prof.Dr. Ayşe Erzan
Ayşe Günaysu
Ayşe Hür
Ayşegül Devecioğlu
Doç. Dr. Ayşen Candaş
Dr. Azat Günderci
Doç. Dr. Aziz Çelik
Dr. Bahadır Çeviker
Av. Bahri Belen
Prof. Dr. Baskın Oran
Dr. Bayazıt İlhan
Dr. Behiye Mungan
Beral Madra
Prof. Dr. Berna Kılınç
Binnaz Başaran
Dr. Bülent Nazım Yılmaz
Burhan Sönmez
Prof. Dr. Bülent Gözkan
Dr. Bülent Yılmaz
Cafer Solgun
Celal Başlangıç
Dr. Celal Canpolat
Dt. Celal Yıldırım
Celalettin Can
Dr. Cem Şahan
Cengiz Aktar
Cevat Öneş
Cezmi Ersöz
Dr. Civan Gökalp
Çağlar Deniz
Çiğdem Aydın
Defne Asal
Dr. Deniz Dülgeroğlu
Doç.Dr. Deniz Yükseker
Dr. Derya Etem
Dr. Emel Atik
Ender İmrek
Yrd. Doç. Erdem Yörük
Erdoğan Aydın
Dr. Erdoğan Mazmanoğlu
Dr. Eriş Özkan
Yrd. Doç. Esra Mungan
Eşber Yağmurdereli
Fahri Aral
Dr. Fatih Sürenkök
Prof.Dr. Fatma Gök
Fehim Işık
Fehim Taştekin
Doç.Dr.Ferdan Ergut
Prof.Dr. Ferhat Kentel
Ferhat Tunç
Feryal Saygılıgil
Fethiye Çetin
Doç.Dr. Fikret Başkaya
Füsun Ertuğ
Gaye Boralıoğlu
Gaye Yılmaz
Prof. Dr. Gencay Gürsoy
Gülseren Onanç
Gün Zileli
Yrd. Doç. Güven Gürkan Öztan
Hakan Altınay
Hakan Tahmaz
Halime Güner
Hülya Gülbahar
Dr. Hüseyin A. Şahin
Hüseyin Demirdizen
Dr. Hüseyin Demirdizen
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu
İbrahim Betil
Dr.İbrahim Hakkı Şeyhoğlu
Dr.İlhan Özgüneş
Prof.Dr. İrfan Açıkgöz
Dr.İsmail Bulca
İsmail Beşikçi
Jaklin Çelik
Prof. Dr. Jale Parla
Jülide Kural
Kadir İnanır
Dr. Kamiran Yıldırım
Dr. Kemal Özay
Dr. Kenan Şeker
Doç. Dr. Koray Çalışkan
Prof. Dr. Kuyaş Buğra
Mahir Mete Günşıray
Mehmet Ufuk Peker
Dr. Mehmet Uhri
Mehmet Ural
Dr. Mehmet Zencir
Melek Taylan
Meltem Aslan
Menderes Samancılar
Prof.Dr. Meryem Koray
Dr. Muharrem Baytemur
Murat Çelikkan
Yrd. Doç. Murat Paker
Müge Sökmen
Dr. Mürşit Enis Akyüz
Nazım Alpman
Dr. Nazmi Algan
Necmiye Alpay
Neşe Erdilek
Dr. Nezaket Kaya
Dr. Nihat Şahbaz
Dr. Nilüfer Aykaç
Nimet Tanrıkulu
Prof.Dr. Nuray Sancar
Doç.Dr. Nuray Mert
Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu
Orhan Alkaya
Orhan Esen
Dr. Osman Elbek
Osman Kavala
Oya Baydar
Oya Özarslan
Doç. Dr. Ozan Erözden
Prof. Dr. Öget Öktem
Önder Çakır
Dr. Özcan Baripoğlu
Dr. Özden Şener
Dr. Özen Aşut
Özgür Müftüoğlu
Dr. Özkan Özdemir
Pakrat Estukyan
Pelin Batu
Pınar İlkkaracan
Ragıp Duran
Prof. Dr. Raşit Tükel
Prof. Dr. Rezzan Tuncay
Dr. Salih Karaboğa
Dr. Samet Mengüç
Prof. Dr. Selçuk Erez
Prof. Dr. Selim Badur
Semih Sökmen
Dr. Semih Tatlıcan
Dr. Serdar Koç
Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu
Sevil Demirci
Dr. Sevinç Özgen
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel
Seyfi Öngider
Prof. Dr. Sibel Irzık
Dr. Sinan Uygun
Suavi
Prof. Dr. Şahika Yüksel
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
Şebnem İşigüzel
Dr. Şehmus Gökalp
Dr. Şule Akköse
Dr. Şükrü Güner
Dr. Taha Karaman
Prof. Dr. Tahsin Yeşildere
Dr. Taner Özbenli
Prof. Dr. Taner Timur
Tatyos Bebek
Tilbe Saran
Av. Turgut Kazan
Dr.Turgut Atasoy
Ufuk Uras
Dr. Ulaş Yılmaz
Dr. Ümit Şen
Prof. Dr. Ünal Zenginobuz
Dr. Vedat Bulut
Vedat Türkali
Yrd. Doç. Dr. Volkan Çıdam
Dr. Yaşar Ulutaş
Dr. Yeşim Başal
Dr. Yılmaz Demir
Dr. Yusuf Karataş
Prof. Dr. Yücel Sayman
Dr. Zehra Mete
Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan
Prof.Dr. Zelal Ekinci
Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu
Zeynep Tanbay
Zülfü Livaneli