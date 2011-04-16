-200 AVCI KURT PEŞİNDE KÜTAHYA (A.A) - 16.04.2011 - Simav'da üç gün önce saldırdığı kadınlardan birini öldüren, diğerini yaralayan kurdun yakalanması için yaklaşık 200 avcının katılımıyla sürek avı başlatıldı. İl merkezi ile Simav, Tavşanlı, Altıntaş ve Şaphane ilçelerinden yaklaşık 200 avcı, Kütahya Dumlupınar Av Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu öncülüğünde başlatılan sürek avı öncesi saldırının yaşandığı Çulhalar köyünde toplandı. Burada katılımcıları bilgilendiren Federasyon Başkanı Süleyman Yiğit, kurt haricinde yabani hayvanların avlanmasının yasak olduğunu söyledi. Kütahya Valiliğinin onayı, İl Tarım Müdürlüğü ve Simav İlçe Tarım Müdürlüğünün desteğiyle başlatılan sürek avı kapsamında araziye dağılan avcılar, iki kadının yanı sıra 5 büyükbaş hayvan ve iki çoban köpeğine saldıran kurdu ölü veya diri yakalamak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti. Avcılar, sürek avının ilk etapta iki gün süreceğini bildirdi.