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Kültür-Sanat

20. yüzyılın eşiğinde masal operası: Rusalka

Çek besteci Antonín Dvořák’ın Rusalka operası Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde gösterime girecek

16 Mart 2012 13:56

 

T24 - Dünyada sahne aldığı operalarda seyircinin yoğun ilgisiyle izlenen Çek besteci Antonín Dvořák’ın konunun duygusal içeriğini yaşamı olumlayan hümanist müzikli bir masal şeklinde yarattığı Rusalka operasının 17 Mart 2012 Cumartesi akşamı gerçekleştireceği prömiyerle fantastik bir dünyanın kapıları Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sahnesinde aralanıyor.

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Ölümsüzün ölümlüye duyduğu aşkı ve sonu ne olursa olsun pişmanlıklara yer verilmeden aşk uğruna vazgeçtiklerimizin sınırsızlığının işlendiği operanın rejisi, gerek çağdaş sahneleme anlayışı gerekse sahne üzerinde kullandığı sıra dışı teknikler ve ışık oyunlarıyla seyircisine su altında yaşanacak görsel bir şölen vaat eden ünlü rejisör Aytaç Manizade’ye ait.

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İnsana ait duyguların heyecanı, tutkusu insanoğlunu yanlışa sürüklese de yaşamaya değer duygular olarak eserde karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda aşkın yıkıcılığı karşısında doğa güçlerinin çatışması şiirsel bir anlatımla işlenirken hem insanoğlunun duyguları yüceltiliyor hem de insana ait bu duyguların eleştirisi bir arada veriliyor.

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Orkestra şefliğini Mariano Rivas ve Sunay Muratov, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, koreografiyi Uğur Seyrek, koro şefliğini Lyubomira Aleksandrova, ışık düzenini Tahsin Çetin’in üstlendiği eserde; Prens rolünde Aykut Çınar ve Göksay Yaran; Yabancı Prenses rolünde Sevinç Bilgin ve Mehlika Karadeniz; Rusalka rolünde Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol ve Esin Talınlı; Vodnik rolünde Tamer Peker ve Kemal Yaşar; Jezibaba rolünde Şebnem Algın ve Arzu Mecidova seyirci karşısına çıkacak.

 

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