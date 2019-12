-20 YILLIK KAMYON ŞOFÖRÜ ''AYŞE ABLA'' AYDIN (A.A) - 31.10.2010 - Çalışma hayatına 12 yaşında otobüs muavinliğiyle başlayan Ayşe Karakafa (42), 20 yıldan bu yana otobüs ve kamyonlarda direksiyon sallıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Ayşe Karakafa yaptığı açıklamada, ilkokulda 4. sınıftayken öğretmeniyle sorun yaşamasının ardından okuldan atıldığını belirterek, 12 yaşında amcasının şehirlerarası yolcu otobüsünde muavinlik yapmaya başladığını söyledi. Yaklaşık 7 yıl süren muavinlik döneminin ardından otobüs sürmeye başladığını dile getiren Karakafa, daha sonra kamyon şoförlüğü yapmaya başladığını ifade etti. Küçükken arkadaşları ''Doktor, öğretmen olacağım'' derken, kendisinin şoför olmak istediğini ifade eden Ayşe Karakafa, sözlerine şöyle devam etti: ''Kamyon şoförlüğüne ilk olarak memleketim Manisa'nın Soma ilçesinde başladım. Bu yıl 20. senemi dolduruyorum. İşimi severek yapıyorum. Kamyon şoförlüğünün hiç bir zor tarafı yok. Yeter ki insanın kalbi temiz olsun. Ben bunu yapamayacağım diye düşünürse, her şey zor gelir. Ama iradesi sağlam olursa, her şeyi yapabilir. Şu anda Fethiye Motorlu Taşıtlar Kooperatifine bağlı olarak çalışıyorum. Her türlü yükü taşıyabiliyorum. Türkiye'nin her yerini gezdim. En uzun yolculuğumu Van'a yaptım. Yurt dışına ise henüz çıkmadım.'' Evlendiğinde de kamyon şoförlüğü yaptığını belirten Karakafa, kimi zaman 20-30 gün süren uzun yolculuklarda eşinin de kendisine katılarak, birlikte yol aldıklarını hatırlatarak, eşini 17 yıl önce trafik kazasında kaybettiğini söyledi. Karakafa, ''Eşim öldükten sonra oğlumla baş başa kaldım. İlkokula başlayıncaya kadar kamyonda benimle birlikte seyahat etti. Okula başlayınca da bakıcı tuttum. Oğlum büyüdü, geçen yıl evlendirdim'' diye konuştu. -TÜRKİYE'DE 5-6 KADIN KAMYON ŞOFÖRÜ VAR- Türkiye'de kamyon şoförlüğü yapan kadın sayısının 5 ya da 6 olduğunu vurgulayan Ayşe Karakafa, yollarda başına hiç tatsız olay gelmediğinin altını çizerek, ''Bugüne kadar hiç kaza yapmadım. Zaten trafikte yanımda giden araçlar beni görünce rahatsız edemiyorlar. Çünkü benimki büyük araç. Tanıyanların çoğu ise korna çalarak beni selamlıyor'' diye konuştu.