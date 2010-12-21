20 yıllık çeteyi ‘içeri’ sızan ajan polisler çöketti

T24 - Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi, dinleme kararının sızdığını dikkate alarak, “ajan polis” kullanılması yönünde karar aldı. Ajan polisler “içeri” sızınca, 20 yıllık çete çökertildi, 40 kişi gözaltına alındı.



Polis, mahkeme kararıyla “ajan” polisler kullanıp Ankara Adliyesi mezat salonunda faaliyet gösteren 20 yıllık suç örgütünü çökertti. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





İcraya düşen, otomobil, ev, arsa gibi malların satış ihalelerine fesat karıştırıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çeteyi teknik takibe alan polis, telefon dinleme kararlarının bazı çalışanlar tarafından örgüt liderlerine sızdırıldığını farketti. Polis, bunun üzerine dinleme kararı yerine, Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nden “soruşturmada yeterli sayıda gizli polis kullanma” kararı aldı.





Özel seçtiler



Suç örgütünün aynı yerde 20 yıldır faaliyet gösterdiğini ve örgüte sızmanın kolay olmayacağını düşünen yetkililer, soruşturmada kullanılacak ajan polisleri özel olarak seçti. Suç örgütünün genelde hemşehricilik yaptığı tespit edilince ajan polisler de bu doğrultuda belirlendi. Ajan polisler, 9 ay önce örgütün içine sızdı. Ajanlar kendilerini kanıtlayabilmek için adı geçen kişilerle ihaleye katıldılar, borç para alıp para verdiler.





40 kişi gözaltında



Ajanlar, gizli kamera kullanarak, örgüt adına faaliyet gösteren kişilerle yaptıkları sohbetleri görüntülü ve sesli olarak kaydettiler. Yeteri kadar delil toplayan polis, önceki gün operasyon için düğmeye bastı ve 40 kişi, Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.





Yetki CMK’da var



Çeşitli suçlarda ajan kullanılmasına ilişkin yetki, 2009 yılında CMK’ye eklenen maddeyle yürürlüğe girdi. “Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçla İzleme” başlığı altında yer alan CMK 139’uncu maddesinde gizli soruşturmacı görevlendirmesi özetle şu şekilde belirleniyor: “Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı kararı ile kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir.”





Hangi suçlarda geçiyor



Bu madde aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: “Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (Madde 188), Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, Madde 220), Silahlı örgüt (Madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (Madde 315), Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 68 ve 74’üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.”





