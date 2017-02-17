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Spor

20 yıllık Arsenal'li Arsen Wenger: Ayrılmayı düşünmüyorum

"Eleştirilere alışığım, ben ayrılsam da Arsenal her maçı kazanamayacaktır"

17 Şubat 2017 18:36

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'nın Bayern Münih takımına deplasmanda 5-1 yenilmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Arsen Wenger, başkent ekibinden ayrılması halinde kariyerine ara vermeyeceğini söyledi.

Londra ekibini 20 yıldır çalıştıran 67 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Ne olursa olsun, burada ya da başka bir yerde teknik direktörlüğe devam edeceğim. Eleştirilere alışığım. Ben ayrılsam da Arsenal her maçı kazanamayacaktır. Herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yeniden bir araya gelmeli ve bir sonraki maça odaklanmalıyız." diye konuştu. 

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