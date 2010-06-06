T24 - İsrail komandolarının, Mavi Marmara gemisine yaptığı kanlı baskında kullandığı mermiler girdiği yeri dağıtıp parçalamış. Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce, “20 yıllık adli tıpçıyım, böyle mermi de yara da görmedim” dedi.

Dünyada İsrail’e yönelik tepkiler büyürken, Türkiye katliam delillerinin peşinde... Cenazeler üzerindeki otopsi incelemesinde, ölen 9 Türkün vücudunda (ağırlıklı kafa) 30 mermi girişi saptanırken, yaraların görüntüsü ve kafataslarındaki darbeler adli tıp uzmanlarını dehşete düşürdü. Kurşun girişleri tek tek fotoğraflanarak Ankara’ya iletildi. Gönüllülere “radyoaktif madde içeren sıvı içirildi” iddiaları hakkındaki ayrıntılı rapor da tamamlanmak üzere. Çıkan raporlar doğrultusunda Türkiye bir hukuk savaşı da başlatacak.

Cenazelerin ve gönüllülerin Türkiye’ye getirildiği günden bu yana Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu (ATK) binasından ayrılmayan Doç. Dr. Haluk İnce ile Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin görüştü. Bengin'in "Böyle mermi böyle yara görmedi!" başlığıyla (6 Haziran 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Radyoaktif inceleme yapıldı

Sonuçlar alındı mı?

Sadece ilk bulgular... Alınan kan örneklarinde kimyasal tetkikler yaptırıyoruz, kanlarında. Bittikten sonra ayrıntılı rapor hazırlayacağız.

9 kişinin üzerinde 30 mermi girişi saptanmış ve özellikle kafa bölgelerinde?

Evet hepsi doğru. Bu konuda hakikaten çok doluyum. Açıklamaya duygularımı karıştırmak istemiyorum.

Neden sonuçları kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz?

Şu anda bilgi veremem, devletin diğer birimleriyle çalışıyoruz. Sonuçları Ankara’ya iletiyoruz, onlar gerekli açıklamayı yapacaklar. Ya da bir açıklama yapmamızı istiyorlarsa da o şekilde yapacağız.

“Mavi su içirildi” iddiaları doğru mu?

Öyle ifadeler var, tetkiklerimiz devam ediyor. Tekrar bize gelecekler.

Radyoaktif madde saptandı mı?

Bu inceleme yapıldı. Sonuçları büyüklerimize arz edeceğiz.



Yaralar çok etkileyiciydi

Operasyonda nasıl silahlar kullanılmış?

Gördüğümüz yaralar çok etkileyiciydi. Adalet Bakanımızın Müşteşarına o görüntüleri gösterdikten sonra kendileri emir verdiler ve detaylı çalışma yapıyoruz. Devletimiz de toplumumuzla paylaşacaktır.

Görüntülerde ne vardı?

Bizim bugüne kadar hiç görmediğimiz bir şeydi bu. İlginç bir şey.

Nasıl yani?

Rastlamadığımız bir şey, normal dışı, anormal bir şey. Yara balistiğinde birçok süreç vardır, süreçten çok farklı bir şey. Biz farklı diyorsak farklılığa sonuçta bu işin uzmanı balistikçiler bakar. Balistikle paylaştıktan sonra büyüklerimize arz edeceğiz. Onlar nasıl bir değerlendirme yapacaklar, ona göre konuşacağız.

Ama sizin de bir tespitiniz olmalı?

20 yıllık adli tıpçıyım. 20 yılda görmediğim bir yaraydı bu. İçinde bulunan mermi de görmediğim bir şeydi. Görünce çok şaşırdık.



Kesinlikle 9 mm’lik değil

9 mm’lik silahtan çıkan mermiler mi?

Kesinlikle 9 mm değil. Onu ayırt edecek donanımdayız. Bu farklı bir şey, bunun çapı yok. Anlatamam, görmeniz gerekir. Tarifle olmaz. Görüntüyü büyüklerimiz uygun görürse verecekler. Onları da biz size aktaracağız.

Bütün yaralar böyle mi?

Hayır 9 mm’lik silahtan çıkan mermi girişleri de mevcut.

Hafta sonu sizi bulduk?

Yoo... Çalışıyorum, tatilimiz yok. Çarşamba sabah 05.00’ten itibaren çalışıyorum. Evime de sadece elimi yüzümü yıkamak için gittim, üzerimi değiştim. Bugün de asistan arkadaşlarımla buradayım.



