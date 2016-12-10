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15 Temmuz Darbe Girişimi

20 yıldır Türkiye'de yaşayan Protestan pastör 'FETÖ'den tutuklandı

Pastör, 2011'de silahlı saldırıya maruz kalmıştı

10 Aralık 2016 10:43

20 yıldırı Türkiye'de yaşayan Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson, bir tanığın ifadesi doğrultusunda 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 28 Eylül’deki yazısına göre, Pastör Andrew Craig Brunson ve eşi Norine Lyn Brunson’un 'G-82 (Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet tahdit) kodu' kapsamına alındığı belirtilerek, 'ülkemizden çıkışlarının yaptırılması' istendi.

Yazı üzerine İzmir Emniyeti, 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Brunson çiftinin kaldığı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki eve gitti. Evde kimseyi bulamayan polis, kapıya çağrı kâğıdı bıraktı. 7 Ekim’de polis merkezine giden çift, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Brunson çiftinin misyonerlik yaptığı, bir şemada isimlerinin yer aldığı ve yurtdışından kendilerine kaynak aktarıldığı öne sürüldü. Eşi Norine serbest bırakılırken, bir aydır Göç İdaresi’ne bağlı gözetim merkezinde tutulan Brunson, dün çıkarıldığı mahkemede 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Brunson hakkında bir gizli tanığın ifade verdiği öğrenildi.

Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011’de kilise avlusunda arkadaşıyla sohbet ederken, Manisalı Mehmet Ali Eren’in silahlı saldırısına maruz kalmıştı. Saldırgan olay sırasında "Vatan hainleri, Manisa’daki kiliseyi bombalayacağız. Bunun hesabını El Kaide soracak" diye bağırmıştı. 

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Protestan cemaatineİzmir Diriliş Kilisesi Pastörü AndrewCraig BrunsonFETÖcezaevi

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