20 yıldır Şam'ı finanse eden Suriye'nin en zengin insanı Makluf ve Esad arasında derin çatlak

T24 Dış Haberler

Suriye'nin en zengin insanı ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın birinci dereceden kuzeni Rami Makluf'un Suriye lideriyle arası bozuldu. Makluf, Esad'ı çalışanlarını tutuklamak ve şirketine el koymak için işyerine güvenlik güçleri göndermekle suçladı.

Suriyeli iş insanı Makluf'un son 20 senedir Suriye hükûmetini ve Şam'ın iç savaş için yaptığı harcamalarının büyük bir bölümünü finanse ettiği biliniyor. Makluf'un Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını kontrol ettiğine ve 10 milyon dolarlık bir servete sahip olduğuna inanılıyor. ABD ve AB geçen yıllarda Makluf'u 'kara listeye' almıştı.

Makluf birkaç gün önce Esad'la arasının bozulduğunun sinyallerini veren bir video yayınladıktan sonra pazar günü Suriye liderini açıkça suçlayan paylaşımda bulundu.

Suriyeli iş insanı, "Benden şirketlerimden uzaklaşmamı ve emirlerinin dışına çıkmamamı istiyorlar. Gözlerim bağlanmış halde, karşılık veremiyorum" dedi ve "Şirketlerin üst düzey yöneticilerini tutuklayarak baskılara başladılar bile" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin "insanlık dışı yollarla" çalışanlarını tutukladığını söyleyen Makluf, "Başkan Esad, güvenlik güçlerin insanların özgürlüğüne saldırmaya başladı. Bu insanlar senin sadık destekçilerin. Durum tehlikeli ve Allah şahidim olsun, bu sürerse ülkedeki durum çok zorlaşacak" ifadeleriyle aba altından sopa gösterdi.

Suriye'de yıllardır süren iç savaş sırasında bu tür anlaşmazlıklar neredeyse hiç kamuya yansımamıştı. Hükûmet, bu tür problemleri kapalı kapılar arkasında çözmeyi tercih ediyordu.