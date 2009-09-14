'20 yıldır kimseyle el ele tutuşmadım'

TRT'nin 'Ah Kalbim' dizisinin setinde Tamer Karadağlı ile biraraya gelen Arzu Balkan ilginç bir açıklama yaptı: Ben 20 yıldır Tamer de dahil, kimseyle el ele tutuşmadım.



Başrollerini Tamer Karadağlı, Arzu Balkan, Emre Kınay, Zihni Göktay ve Sezin Akbaşoğulları'nın paylaştığı 'Ah Kalbim' adlı dizinin yeni sezonu başlarken, ekip basınla bir araya geldi. Basın toplantısına, Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan çifti damgasını vurdu.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arzu Balkan; Ankara'ya giderken havalimanında el ele görüntülendikleri hatırlatılınca "Ben 20 senedir kimseyle el ele dolaşmadım. Buna Tamer de dahil. Flört ederken bile hiç el ele tutuşmadık, ikimiz de sevmiyoruz bunu" diye konuştu. Eski eşi Karadağlı ile çok fazla vakit geçirdiklerini anlatan Balkan, aynı evi paylaşmadıklarını da belirtti ve "Evlendiniz mi?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: "Evlenmedik. İlk defa hayatın akışına göre yaşıyorum. Aşktan da öte köklü bir dostluğumuz var. Biz birlikte büyüdük, çok şey paylaştık. Tamer'i hâlâ çok seviyorum."



Güzel şeyler yakında



Bu sırada usta oyuncu Zihni Göktay'ın Tamer Karadağlı'ya "Hadi karıcığının yanına geç" diye seslenmesi ise ikiliye panik yaşattı. Göktay'ın şu sözleri ise kafa karıştırdı: "Benim dilime o yakışıyor, beynim ve kalbim 'bunu söyle' diye emir veriyor. 40 kere söylersen olur, derler. Çok güzel şeyler çok yakında..."



Karadağlı'dan Çetin'e övgü



Tamer Karadağlı, 'Ah Kalbim' dizisinin yapımcısı Sinan Çetin'e övgüler yağdırdı. Seda Akgül'ün 'Aramızda Kalsın' programında konuşan Karadağlı; Çetin'le çok iyi arkadaş olduklarını belirterek şöyle devam etti: "Sinan küçük şeylerin hesabını yapan biri değildir. Her şeyin en iyisi olsun ister. Bu piyasada birçok insan, onun ekmeğini yemiştir."



Evlilik pozu gibi



Gazetecilerin kendilerinden poz vermelerini isteyince Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı objektiflere bu şekilde yansıdı. Karadağlı'nın bu fotoğrafla ilgili yaptığı yorum ise herkesi güldürdü: "Bu da evlilik pozu gibi oldu."





