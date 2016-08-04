20 yıldır çıkamadığı tatile bu kez de darbe girişimi yüzünden gidemedi

20 yıldır tatile gitmeyen ve devlet demiryollarında yol bekçiliği yapan İbrahim Çivici davetlisi olduğu ve ücretinin önceden ödendiği Alanya'daki otele 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tüm memurların izinlerinin iptal edilmesinden dolayı gidemedi.

Türkiye, İbrahim Çivici’yi, Al Jazeera Türk’te yayınlanan haberle tanıdı. Çivici, Devlet Demiryolları’nda ‘yol bekçisi’ olarak çalışıyor, haftada 75 kilometre yürüyüp hattın kontrolünü yapıyor. Çivici, ailesiyle birlikte 20 yıldır tatile gidemediğini söylemiş, bunun üzerine Çivici ve ailesinin tatile gönderilmesi için change.org sitesinde imza kampanyası başlatılmıştı. Kampanyada yaklaşık 86 bin imza toplandı.

Kampanyanın sürdüğü esnada İstanbul’dan bir belediyenin yetkilileri, Çivici ailesine ulaştı. İstedikleri zaman ve şehirde kendilerini bir hafta tatile göndermek istediklerini söyledi. Çivici bu davete çok sevindi, tatil için hazırlıklara başladı. Ancak, 15 Temmuz darbe girişimi, yıllardır kurduğu tatil hayalinin gerçekleşmesini engelledi. Zira, tüm kamu personelinin izinleri iptal edildi. İbrahim Çivici, şunları söyledi:

“Belediyeden arayan arkadaşlara Ağustos’un ilk haftası, Alanya civarında bir otele gidebileceğimizi söyledik. Belediye yetkilileri bütün organizyonu yaptı. Ancak, 15 Temmuz’da darbe girişimi yaşandı. Ardından da tüm kamu personelinin izinleri iptal edildi. İzinde olanlar da göreve çağrıldı. Bunun üzerine belediye yetkililerini arayıp, durumu anlattım. İleri bir tarihe ertelenmesinin mümkün olup olmadığını sordum. Ancak, otobüs biletlerinin alındığı ve otelin parası da ödendiği için bu mümkün olmadı.”

Kendisinin görevi başında olduğunu söyleyen İbrahim Çivici, eşini, çocuklarını ve torununu tatile gönderdiğini söyledi.

“Kendileriyle her gün konuşuyorum. Beş yıldızlı, çok güzel bir tatil köyü olduğunu söylediler. İlk ve belki de son defa böyle lüks bir otelde tatil yapıyorlar. Ben gidemedim ama sağlık olsun. Kısmet değilmiş. Allah memleketimize bir zeval vermesin. Türkiyemizin durumu daha önemli. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’e, imza kampanyası açan Rukiye Demirkan’a ve kendileri tatile gidemediği halde benim gitmem için imza veren herkese çok teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Ben gitmiş kadar oldum.”