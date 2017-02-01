20 yıl vadeli konut kredisi; şartlar neler, kimler yararlanacak?

Emlak Konut GYO, 30 farklı projeyi kapsayan yeni bir kampanya başlatıyor. 31 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında ilk kez 20 yıl vadeli konut sahibi olma imkânı getiriliyor.

Kampanyada yüzde 5 peşinat olmak üzere 240 ayda yüzde 0,79 vade farkı, 120 ayda yüzde 0,45 vade farkı uygulanacak. 60 ayda ise faizsiz ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

Kalan yüzde 15'lik peşinat iş sonuna kadar ödenebilecek, bu alıcı ile satıcı arasında belirlenebilecek.

Kampanyanın geçerli olacağı projeler şu şekilde:

Adım İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3. Etap, Göl Panoroma Evleri, İstmarina, Karat 34, Karat Ofis Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent 4, Köy Zekeriyaköy, Maslak 1453, Park Mavera 2, Metropol İstanbul, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Sofa Loca, Tema Şehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent.

Hangi bankalar katılıyor?

Kampanyaya 9 banka katılıyor. Bunlar Albaraka, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası.

Ne zamana kadar başvurmak gerekiyor?

20 yıl vade ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kampanya 31 Mart 2017'ye kadar sürecek.