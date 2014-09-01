T24 LogoT24 Logo
Magazin

20 yıl sonra Tarkan'la tekrar bir arada

Henüz küçük bir çocukken tanışma fırsatı bulduğu Tarkan'la yıllar sonra yeniden buluşan oyuncu Batuhan Aydar, fotoğraflarını Twitter’da paylaştı

01 Eylül 2014 08:50

Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı” ve “Aşk Perisi” kliplerinde rol alan küçük yıldız Batuhan Aydar, 20 yıl önce kucağında poz verdiği Tarkan’la yeniden bir araya geldi.

Artık 25 yaşında olan ve oyunculuğa devam eden Batuhan Aydar, Samanyolu TV’de yayınlanan “Ötesiz İnsanlar” dizisinde başrolü üstlendi.

Dizide canlandırdığı Üsteğmen Deniz rolüyle adından söz ettiren Batuhan Aydar, geçtiğimiz günlerde Tarkan’la bir araya geldi. Henüz küçük bir çocukken tanışma fırsatı bulduğu ve kucağında poz verdiği Tarkan’la yıllar sonra yeniden buluşan Aydar, fotoğraflarını Twitter’da paylaştı.

İşte o fotoğraf:

ETİKETLER

tarkan20 yıl sonratekrar bir aradafotoğrafbatuhan aydartwitterötesiz insanlarsamanyolupaylaştıdemet sağıroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24