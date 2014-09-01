20 yıl sonra Tarkan'la tekrar bir arada

Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı” ve “Aşk Perisi” kliplerinde rol alan küçük yıldız Batuhan Aydar, 20 yıl önce kucağında poz verdiği Tarkan’la yeniden bir araya geldi.

Artık 25 yaşında olan ve oyunculuğa devam eden Batuhan Aydar, Samanyolu TV’de yayınlanan “Ötesiz İnsanlar” dizisinde başrolü üstlendi.

Dizide canlandırdığı Üsteğmen Deniz rolüyle adından söz ettiren Batuhan Aydar, geçtiğimiz günlerde Tarkan’la bir araya geldi. Henüz küçük bir çocukken tanışma fırsatı bulduğu ve kucağında poz verdiği Tarkan’la yıllar sonra yeniden buluşan Aydar, fotoğraflarını Twitter’da paylaştı.

İşte o fotoğraf: