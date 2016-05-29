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Yaşam

20 yıl sonra ortaya çıkan cinayet aile dramını gözler önüne serdi; babasının kemiklerini poşetle taşıdı

Şaban Bayri'nin çocukları Sevda, Selda ve Gökhan, yıllardır "baba" dedikleri Eray'ın, öz babalarının katili olduğunu öğrendi

29 Mayıs 2016 14:15

Samsun'da 20 yıl önce işlenen ve geçen yıl bir itirafla ortaya çıkan cinayetin ardından yaşanan drama bir yenisi eklendi. Şaban Bayri’nin ölümünden kısa süre sonra karısı Habibe Bayri'nin evlendiği Mehmet Eray tarafından öldürüldükten sonra yakılarak bir tarlaya gömülen Şaban Bayri’nin bulunan kemikleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından kızı Selda'ya teslim edildi. Kemikleri teslim alan Selda’nın kardeşi Sevda, dava sürerken bir şok daha yaşadı. Mahkemenin istediği DNA testi sonucunda Sevda’nın Şaban Bayri’nin kızı olmadığı ortaya çıktı.

Şaban Bayri'nin çocukları Sevda, Selda ve Gökhan, yıllardır "baba" dedikleri Eray'ın, öz babalarının katili olduğunu öğrendi. Bir tarlada gömülü halde bulunan kemiklerin Bayri'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Kemiklerin Bayri'ye ait olduğu belirlendi. Mahkeme, kemiklerin ailesine verilmesini kararlaştırdı.

Babasına ait kemikleri siyah bir poşet içinde kucağında taşıyan genç kadın "Taşıdığım en acı yük bu. Babam kaybolduğunda 5 yaşındaydım. Şimdi ise siyah poşet içinde kemiklerini kucakladım" diye konuştu.

ETİKETLER

Bayri ailesiAile dramıHabibe BayriŞaban BayriSelda BayriMehmet Eray

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