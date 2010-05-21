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Kültür-Sanat

20 yıl sonra ilk fotoğraf

Türk Sanat Müziği’nin efsane isimlerinden Behiye Aksoy’un fotoğrafı ortaya çıktı.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 - Basında 20 yıldır tek kare fotoğrafı yayımlanmayan Türk Sanat Müziği’nin efsane isimlerinden Behiye Aksoy’un fotoğrafı ortaya çıktı.

20 yıl sonra ilk fotoğraf

77 yaşındak Aksoy, 1990’da evinde inzivaya çekildi ve hiçbir şekilde görünmek istemediğini belirtti. 10 yıldır alzheimer hastalığının pençesinde olan Aksoy, 40 kiloya kadar düştü. Oğlu Ahmet Kazım dışında kimseyi tanıyamayan Aksoy için Bülent Ersoy’un önderliğinde 31 Mayıs gecesi Maslak’taki TİM Show Center’da vefa gecesi düzenlenecek. Aksoy’un geceye katılıp katılmayacağına ise doktoru karar verecek.


Bülent Ersoy krizi

Geceye Sezen Aksu, Gönül Yazar, Nükhet Duru, Sibel Can, Seda Sayan, Nebahat Çehre’nin yanı sıra ‘Fasl-ı Şahane’ ekibi de katılacaktı. Ancak grupta yer alan Bülent Ersoy konser başına 20 bin TL alırken, Seçil Heper, Samime Sanay, Muazzez Abacı’nın 4’er bin TL, Yaşar Özel, Zekai Tunca, Yıldırım Bekçi’nin 1500 TL aldığı ortaya çıktı. Durumu öğrenen Samime Sanay ile Seçil Heper hemen gruptan ayrıldı.  Diğer sanatçılar da baş kaldırdı. Ahmet Kazım “Umarım kriz çözülür. Ersoy’dan cevap bekliyoruz” diye konuştu.


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