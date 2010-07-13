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Yaşam

20 yıl sonra gelen itiraf: Çocuklar senden değil

Eşinden 20 yıl sonra gelen 'Çocuklar senden değil' itirafı ile yıkılan Osman Çürümez, açtığı davayı kazanarak eşini hapse mahkum ettirdi.

13 Temmuz 2010 03:00

T24- İzmir’de ‘tehdit ve hakaret’ suçundan mahkum ettirdiği boşandığı eşi Nimet Şahin'in izini dediktif gibi süren hurdacı Osman Çürümez, onu Denizli'de bulup hapse attırdı.


İzmir'de hurdacılık yapan Osman Çürümez, 21 yıl önce köylüsü Nimet Şahin ile evlendi. Evlilikleri sürerken önce oğulları R., daha sonra da kızları G. dünyaya geldi. Osman Çürümez bir yıl önce, İstanbul’a bir fabrikada çalışmaya gitti. Yılda birkaç kez İzmir’e gelen Çürümez, Nimet Şahin’in eşyaları satıp, biri 12 diğeri 15 yaşındaki çocuklarıyla Ankara’ya ailesinin yanına döndüğünü öğrendi. Eşine telefon açtığında “O çocuklar da zaten senden değil” yanıtıyla yıkıldı.


Osman Çürümez eşinden boşanmak için aile mahkemesine dava açtı. Hakim, evi terk eden Nimet Şahin'i kusurlu bularak, çifti boşadı. Çocukların kendisinden olmadığı iddiaları üzerine Osman Çürümez, ikisini de annelerine vermeyi kabul etti. Osman Çürümez, daha sonra da yıllardır ‘Oğlum, kızım’ diyerek sevdiği çocukların kendisinden olup olmadığının belirlenmesi için dava açtı. DNA testi sonucu Adli Tıp'dan gelen raporda, çocukların Çürümez'den olmadığı ortaya çıktı ve mahkeme çocukları Osman Çürümez'in nüfusundan düşürdü.


TEHDİT VE HAKARET’TEN MAHKUM ETTİRDİ


Osman Çürümez, bu süreçte kendisine ‘Gavat’ diye hakaret ettiği iddiasıyla eski eşine bir dava daha açtı. Bu davada Nimet Şahin 90 gün adli para cezası karşılığı bin 800 lira para cezasına çarptırıldı. Hakim cezayı ertelemedi. Osman Çürümez, eski eşinini kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla da ayrıca şikayetçi oldu. 11'inci Sulh Ceza Mahkemesi Nimet Şahin'i, ‘ölümle tehdit’ suçundan 9 ay hapse mahkum etti. Ceza Yargıtay'ca onandı.


Ayrıldığı eşinin sürekli adres değiştirmesi üzerine Çürümez, dedektif gibi çalışıp Nüfus Genel Müdürlüğü sitesinden eski eşinin Denizli'de oturduğunu tespit etti. İzmir İnfaz Savcılığı'na dilekçeyle başvuran Çürümez, eski eşinin bulunduğu adresi verdi. Savcılığın talimatıyla polis Nimet Şahin'in yakaladı. 90 günlük adli para cezasını da ödemediği için toplam 1 yıllık cezasini çekmek üzere Nimet Şahin Denizli Cezaevi'ne gönderildi.


TAZMİNAT DAVASI SÜRÜYOR


Osman Çürümez, eski eşi Nimet Şahin ve çocukların babası olduğunu iddia ettiği ablasının eşi A.Y.'ye karşı 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100'er bin liralık maddi ve manevi tazminat istemiyle de dava açtı. Çürümez dilekçesinde, “Yıllarca çocuklara ben baktım. Onların herşeyine koşturdum. Ama çocuklar benim değilmiş. Bu olay beni çok yıprattı” dedi.


Mahkeme çocukların babası olduğunu iddia edilen A.Y.'ye, DNA testi yapılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

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