20 yıl sonra Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maçı yöneten Meler: Derbinin hikâyesini iyi okudum

20 yıl sonra Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maçı yöneten hakem Halil Umut Meler, “Her derbinin öncesi ve sonrasıyla ayrı bir hikâyesi olur. İki takım adına tutarlı ve standart kararlar verdiğim için başarılı olduğumu düşünüyorum. Maçın zorluğuna, skora göre kararların tepki alması normal. Açıklamaları o anki psikolojik etkiye bağlıyorum. Ben modern hakem olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Sözcü'den Bahadır Çokişler'in sorularını yanıtlayan Meler'in açıklamaları şöyle:

Türkiye’de hakemlik zor mu?

Her mesleğin getirdiği zorluklar tabii ki var. Ama ben mental olarak maç öncesi ve sonrası kendimi olumlu ve olumsuz sürece en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Hakemliği çok sevdiğim için bu süreci yönetmem de bana çok katkı sağlıyor. Belli dönemlerde yaşam koçundan destek alıyorum ama en büyük terapim oğlumdur. Onun varlığı bana güç veriyor.

Camia Cüneyt Çakır'ın veliahtı olarak görüyor sizi.

Kariyerimi, her basamağında büyük emeklerin olduğu bir merdiven olarak görüyorum. Daha çok gelişebilmek için her maçımdan sonra üzerinde çalışıyorum. Gelişim sürecinde federasyon ve kurulumuzun sağladığı geniş imkânlar sayesinde teknik, teknolojik ve psikolojik eğitimlerden yararlanıyorum. Maç analizi gibi, antrenman programları gibi beden dili üzerinde yaptığımız çalışmalar eğitim sisteminin tabii ki bir parçası.

Hedef dünya kupası

Hedefleriniz neler?

Her hakemin hedefi Dünya Kupası'dır. Çok çalışınca bunun mümkün olduğunu bize Cüneyt Çakır Hocam gösterdi. Ben de bu kariyer sürecinde Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde görev alabilme hedefiyle çalışıyorum.

Teknik adam ve futbolcular da sizi eleştiriyor. “Olur mu böyle bir şey?! Hakem bizi doğradı” gibi sözler…

Hakem olarak sahanın içinde oyun kurallarına göre en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Müsabakanın zorluğuna, atmosferine, skoruna göre vermiş olduğum kararın ya da kararların maçtan sonra kamuoyu tarafından tepki alması çok normal bence. Ben o açıklamaları o anki psikolojik etkiye bağlıyorum. Ben sahanın içinde oyun kurallarını uygulayan modern hakem olmaya çalışıyorum.

İyi ya da kötü niyetli futbolcuyu nasıl ayırt ediyorsunuz?

Sanırım geçmişte futbol oynamamın getirmiş olduğu bir tecrübe diyebilirim. İyi ve kötü niyetli hareketi, futbolcuların o anki tavır ve davranışlarından anlayabiliyorum.

F.Bahçe – G.Saray derbisi. İki takım adına hatalı kararlar verdiğiniz yorumları oldu.

Bu, kariyerimdeki ilk derbi olduğu için ayrı bir onur ve gurur vericidir. Bu vesileyle bana inanan, güvenen ve bu göreve layık gören MHK'ya teşekkür ederim. Her derbi öncesi ve sonrasında hikâyeler oluyor. Ben de kendi adıma bu hikâyeyi iyi okuduğumu, müsabaka boyunca her iki takım için tutarlı ve standart kararlar verdiğim için başarılı olduğumu düşünüyorum.