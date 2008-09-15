20 yıl sonra bir aradalar

Rumuz Goncagül" ve "Gramofon Avrat" gibi önemli yapımlarda başrolü paylaşan Türkan Şoray ve Hakan Balamir'i 20 yıl aradan sonra bir araya getiren "Vurgun" dizisinin çekimleri Bodrum'da başladı.



Mustafa Oğuz'un yapımcılığını, Gül Oğuz'un da yönetmenliğini üstlendiği "Vurgun" dizisinde Balamir, çok zengin bir iş adamını, Şoray ise zorluklara karşı direnen bir kadını canlandıracak. Büyük bir aşk yaşarken yıllar sonra birbirlerine düşman olan iki sevgiliyi olarak kamera karşısına geçecek olan Balamir ve Şoray'a Pamir Pekin, Mehmet Ali Nuroğlu, Halit Akçatepe, Gerçek Şağlar gibi tanınmış oyuncular da eşlik ediyor.



Dizinin senaryosunu ise aralarında yazar İnci Aral’ın da bulunduğu yedi kişilik bir ekip yazıyor.







