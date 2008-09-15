T24 LogoT24 Logo
Magazin

20 yıl sonra bir aradalar

Türkan Şoray ve Hakan Balamir'i 20 yıl aradan sonra bir araya getiren dizinin çekimleri Bodrum'da başladı

15 Eylül 2008 03:00

Rumuz Goncagül" ve "Gramofon Avrat" gibi önemli yapımlarda başrolü paylaşan Türkan Şoray ve Hakan Balamir'i 20 yıl aradan sonra bir araya getiren "Vurgun" dizisinin çekimleri Bodrum'da başladı.
 
Mustafa Oğuz'un yapımcılığını, Gül Oğuz'un da yönetmenliğini üstlendiği "Vurgun" dizisinde Balamir, çok zengin bir iş adamını, Şoray ise zorluklara karşı direnen bir kadını canlandıracak. Büyük bir aşk yaşarken yıllar sonra birbirlerine düşman olan iki sevgiliyi olarak kamera karşısına geçecek olan Balamir ve Şoray'a Pamir Pekin, Mehmet Ali Nuroğlu, Halit Akçatepe, Gerçek Şağlar gibi tanınmış oyuncular da eşlik ediyor.

Dizinin senaryosunu ise aralarında yazar İnci Aral’ın da bulunduğu yedi kişilik bir ekip yazıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24