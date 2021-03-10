20 yıl önce Taliban'ın patlattığı 'Bamyan Budaları', 3 boyutlu projeksiyon ile eski yerine geri döndü

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20 sene önce Taliban'ın patlattığı Afanistan'ın Bamyan Vadisi'nde bulunan 'Bamyan Buda heykelleri', projeksiyon ile bir geceliğine geçmişte bulunduğu yere döndü.

Bir zamanlar 'Bamyan Buda'larının taşlara oyularak yapıldığı yer, Taliban'ın saldırısından bu yana boş duruyordu. Salı günü düzenlenen etkinlikte 3 boyutlu projeksiyon yönetimi kullanılarak heykellerden birinin görüntüsü, tekrar eski yerine yansıtıldı.

Yok edilen heykellerin 6. veya 7. yüzyılda, Budizm bölgedeki baskın dinken yapıldığına inanılıyordu. Taliban, 2001'de heykelleri patlatarak yıktı.

Organizasyonu düzenleyen isimlerden Zahra Hussainİ, "İnsanların burada işlenen korkunç suçu unutmamalarını istiyoruz" dedi. Heykellerin anılması için gerçekleştirilen "Buda ile bir gece" isimli organizasyon kapsamında Bamyan Vadisi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.